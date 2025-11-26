NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Donald Trump

Trump está lanzando la plataforma científica más poderosa jamás construida, según el Departamento de Energía de EE.UU.

noviembre 26, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Donald Trump | Foto EFE
La plataforma aprovechará la experiencia de aproximadamente 40.000 científicos, ingenieros y personal técnico para desarrollar la histórica misión tecnológica.

El lunes 24 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para impulsar un esfuerzo a nivel gubernamental para construir una innovadora plataforma integrada de inteligencia artificial.

El proyecto recibe el nombre “Misión Génesis”, según el departamento de energía de los Estados Unidos esta iniciativa “aprovechará la actual revolución de la inteligencia artificial y la computación avanzada para duplicar la productividad y el impacto de la ciencia y la ingeniería estadounidense en una década”, informan en su artículo.

Según lo informado, la ambiciosa misión Génesis trasformará la ciencia y la innovación estadunidense, su poder y desarrollo estratégico estará en la inteligencia artificial, fortaleciendo mucho más que la tecnología, en esta iniciativa se destacará la competitividad global del país.

El llamado de Trump fue contundente: “unir las mentes más brillantes, las computadoras más poderosas y la vasta información científica de Estados Unidos en un sistema cooperativo para la investigación”.

“La misión Génesis conecta datos científicos de primer nivel con la IA estadounidense más avanzada para impulsar avances en medicina, energía, ciencia de materiales y más allá”, declaró Michael Kratsios, asistente del presidente para Ciencia y Tecnología y director de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca.

Asimismo, Kratsios elogio el trabajo del mandatario estadounidense: “El presidente Trump está adoptando un enfoque revolucionario en la investigación científica, aprovechando el poder de la IA para impulsar a Estados Unidos hacia la Era Dorada de la innovación".

Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright, destacó que los “Estados Unidos los llama una vez más. Bajo el liderazgo del presidente Trump, la Misión Génesis desplegará todo el potencial de nuestros Laboratorios Nacionales, supercomputadoras y recursos de datos para garantizar que Estados Unidos sea el líder mundial en inteligencia artificial y marcar el comienzo de una nueva era dorada de descubrimiento estadounidense”.

Finalmente, la misión Génesis movilizará a 17 laboratorios nacionales del Departamento de Energía, la industria y el mundo académico para construir una plataforma integrada de descubrimiento.

Foto: Ejército de EE. UU.
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Represión en Venezuela

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

