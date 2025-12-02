"Fue injustamente condenado y perseguido por la izquierda radical": esposa de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras a quien Donald Trump indultó

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, fue liberado tras el indulto otorgado por el presidente Donald Trump.

El exmandatario hondureño había sido extraditado al país norteamericano y sentenciado a prisión por tres cargos de narcotráfico y armas.

El mandatario estadounidense justificó su decisión en que la condena del expresidente de Honduras fue un "montaje" del gobierno de Joe Biden.

En diálogo con NTN24, Ana García Carías, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, agradeció al mandatario estadounidense por el indulto otorgado.

Ana García explicó que Hernández se encuentra en libertad en un lugar no revelado por su seguridad, pero que planea dirigirse al pueblo hondureño este miércoles.

“El día de ayer (lunes), en horas de la noche, salió de prisión y está en un lugar seguro. Por razones de su cargo, de quién es él, un expresidente que tomó decisiones tan relevantes contra la criminalidad organizada, se encuentra con todas las medidas de seguridad”, aseguró.

“Hablamos esta madrugada y pudimos vernos después de casi cuatro años de no habernos visto ni siquiera en una videollamada”, añadió.

A su vez, indicó que su esposo se encuentra bien y apuntó contra la izquierda radical por “una cacería de brujas” en su contra.

VEA TAMBIÉN "Lo hará": Trump fue enfático al responder sobre si Maduro dejará el poder en Venezuela ante incesante presión de Estados Unidos o

“Aprovecho para agradecer al presidente Donald Trump por este gesto de solidaridad y justicia que ha tenido al darle este indulto a favor de mi esposo injustamente condenado y perseguido por la izquierda radical en una cacería de brujas que ha salido a la luz. Se encuentra bien, animado, feliz”, expresó.

Se espera que este miércoles el exmandatario del país centroamericano brinde un discurso tras ser indultado por el presidente Trump.