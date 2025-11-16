NTN24
Elecciones en Ecuador

Ecuador votó referéndum sobre regreso de bases militares extranjeras y redacción de una nueva Constitución

noviembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Los ecuatorianos también votaron sobre el financiamiento de los partidos políticos y la reducción del número de congresistas.

Este domingo los ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en el referéndum sobre el regreso de las bases militares extranjeras al país y la redacción de una nueva Constitución.

Cerca de 14 millones de ciudadanos fueron convocados para ejercer su derecho al voto en medio de la preocupación por la violencia que azota al país.

Se prevé que los resultados se den a conocer en las próximas horas luego de una jornada que la autoridad electoral describió como tranquila.

Además del regreso de las bases militares extranjeras y una nueva Constitución, los ecuatorianos también votaron sobre el fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y la reducción del número de congresistas.

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad inédita, con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica: 39 por cada 100.000 habitantes en 2024, según Insight Crime.

El presidente convocó el referéndum luego de que la justicia frenara varias de sus iniciativas por considerarlas contrarias a derechos fundamentales, como la castración química para violadores o la vigilancia sin orden judicial.

En medio de la jornada electoral, el presidente del país, Daniel Noboa, informó sobre la captura en España del jefe de la poderosa banda criminal ‘Los Lobos’.

Mientras votaba en su bastión del balneario de Olón, Noboa anunció la detención en España de Wilmer Chavarría, alias Pipo.

‘Los Lobos’ controlan el narcotráfico, la minería ilegal y están asociados al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, según el mandatario.

"Hoy capturamos al delincuente más buscado de la región. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa", escribió desde su cuenta en la red social de X.

Noboa, de 37 años, apuesta por la cooperación internacional para frenar el narcotráfico y se ha convertido en uno de los mayores aliados del gobierno de Donald Trump en la región.

Desde que llegó al poder, estrecha lazos con Washington mediante acuerdos migratorios, arancelarios y de seguridad.

Mientras tanto, Estados Unidos evalúa regresar a la base militar de Manta, donde operó vuelos antidrogas entre 1999 y 2009.

