“Cerrar El Helicoide no acaba con el aparato represor en el país”: Theresly Malavé ante las declaraciones de Marco Rubio sobre la clausura de este centro de torturas

La directora de la ONG Justicia y Proceso para Venezuela, Theresly Malavé, habló con NTN24 y señaló que “El Helicoide no está cerrado”, como asegura el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

VEA TAMBIÉN “El venezolano sabe que hay una cuenta pendiente del 28 de julio”: presidente de Meganálisis sobre encuesta o

Asimismo, Malavé aseveró que el posible cierre de El Helicoide sigue en servicio y no garantiza el fin de la represión en los centros carcelarios.

“A nosotros, como defensores de derechos humanos, surge una gran preocupación porque cerrar El Helicoide no acaba con el aparato represor en el país, no acaba con la tortura, ni el trato cruel e inhumano”, indicó.

Basándose en que hay “un montón de personas con detenciones arbitrarias que han cumplido las penas, presos políticos”, la directora de la ONG Justicia y Proceso para Venezuela indica que se abre una incógnita: “¿Dónde los van a llevar?”, si cierra este lugar.

De igual manera, se refirió a las torturas que allí y en muchos centros carcelarios comete el régimen hacia los presos políticos, quienes a causa de las torturas salen con secuelas que pueden durar meses.

VEA TAMBIÉN Más de 15 personas relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua fueron detenidas en Chile por lavado de activos o

Frente a las declaraciones de Marco Rubio, quien recientemente indicó que El Helicoide estaba cerrado, señaló que ellos como ONG los tomaron por “sorpresa”, pues considera que “es imposible que le hayan comunicado que se haya cerrado El Helicoide cuando no se puede esconder, tapar el sol con un dedo”.

En ese sentido, dejó claro que nuevamente expondrán esta situación a la Embajada de los Estados Unidos, para comentar lo que realmente sucede dentro de la nación suramericana.