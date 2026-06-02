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Venezuela

“Cerrar El Helicoide no acaba con el aparato represor en el país”: Theresly Malavé ante las declaraciones de Marco Rubio sobre la clausura de este centro de torturas

junio 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso para Venezuela, habló en NTN24 sobre el presunto cierre de El Helicoide.

La directora de la ONG Justicia y Proceso para Venezuela, Theresly Malavé, habló con NTN24 y señaló que “El Helicoide no está cerrado”, como asegura el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

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Asimismo, Malavé aseveró que el posible cierre de El Helicoide sigue en servicio y no garantiza el fin de la represión en los centros carcelarios.

“A nosotros, como defensores de derechos humanos, surge una gran preocupación porque cerrar El Helicoide no acaba con el aparato represor en el país, no acaba con la tortura, ni el trato cruel e inhumano”, indicó.

Basándose en que hay “un montón de personas con detenciones arbitrarias que han cumplido las penas, presos políticos”, la directora de la ONG Justicia y Proceso para Venezuela indica que se abre una incógnita: “¿Dónde los van a llevar?”, si cierra este lugar.

De igual manera, se refirió a las torturas que allí y en muchos centros carcelarios comete el régimen hacia los presos políticos, quienes a causa de las torturas salen con secuelas que pueden durar meses.

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Frente a las declaraciones de Marco Rubio, quien recientemente indicó que El Helicoide estaba cerrado, señaló que ellos como ONG los tomaron por “sorpresa”, pues considera que “es imposible que le hayan comunicado que se haya cerrado El Helicoide cuando no se puede esconder, tapar el sol con un dedo”.

En ese sentido, dejó claro que nuevamente expondrán esta situación a la Embajada de los Estados Unidos, para comentar lo que realmente sucede dentro de la nación suramericana.

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