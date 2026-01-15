NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Bogotá

Se conocen las fechas del Día sin carro y sin moto de 2026 en Bogotá

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Día sin carro y sin moto en Bogotá - Foto REFERENCIA EFE
Aquellos que transiten en horarios o zonas prohibidas deberán pagar una multa y enfrentarán la inmovilización del vehículo.

Bogotá ya tiene fecha para la primera jornada del Día sin carro y sin moto de 2026, una medida que busca fomentar la movilidad sostenible y reducir la contaminación.

De acuerdo con el decreto 036 de 2023, expedido por la Alcaldía Mayor, la restricción se aplica el primer jueves de febrero de cada año.

Este año, la jornada se llevará a cabo el jueves 5 de febrero entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Durante esta fecha se prohibirá la movilización de carros y motos particulares, vehículos y motocicletas de escuelas de conducción, automotores con permiso de pico y placa solidaria, vehículos de medios de comunicación con placa amarilla, híbridos, autos a gasolina y taxis bajo restricción de pico y placa.

Sin embargo, el decreto contempla una serie de excepciones en el que se encuentran los vehículos de transporte público, vehículos conducidos por personas con discapacidad o destinados a su transporte, los vehículos de emergencia y el transporte escolar cuando esté prestando servicio a estudiantes.

o

Asimismo, podrán transitar vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios, los destinados al control del tráfico, entre ellos, motocicletas y grúas de la Secretaría Distrital de Movilidad, la caravana presidencial, y los vehículos militares, de la Policía Nacional, de organismos de seguridad del Estado y del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial en Bogotá.

Aquellos que transiten en horarios o zonas prohibidas deberán pagar una multa de $633.200 y enfrentarán la inmovilización del vehículo, según el decreto estipulado en la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito.

