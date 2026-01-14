Reino Unido dice que el petrolero con bandera rusa incautado por EE. UU. entró en sus aguas: “Preocupa profundamente”

Un petróleo vinculado a Rusia que fue incautado por Estados Unidos hace varios días entró en aguas de Reino Unido, según indicó el Gobierno británico.

Conocido anteriormente como Bella-1, el barco con bandera rusa fue visto en aguas del norte de Escocia con un barco de la Guardia Costera estadounidense después de ser capturado en el Atlántico Norte la semana pasada.

El avistamiento de la embarcación, ahora conocida con el nombre de Marinera, fue confirmado por un portavoz del gobierno británico este miércoles: “Ingresó hoy temprano en aguas del Reino Unido para reabastecerse con suministros esenciales, incluidos alimentos y agua para la tripulación, antes de continuar su viaje”, dijo.

Cuando fue confiscado el petrolero, el Gobierno de Gran Bretaña aseguró que había brindado apoyo a Washington durante la operación estadounidense que llevó a la captura del mismo, una acción que fue condenada por Moscú.

En diciembre, el barco había frustrado un intento anterior de detención cerca de Venezuela, donde la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, derrocó al jefe del régimen, Nicolás Maduro.

El Primer Ministro de Escocia, John Swinney, expresó su disgusto con que solo se hubiera enterado de la presencia del buque en la ensenada escocesa de Moray Firth mediante informes de la prensa.

"Habría esperado que me informaran con antelación sobre los pasos a seguir para acomodar al petrolero en el Moray Firth", dijo en una declaración a la agencia de noticias Press Association.

Y añadió: "Me preocupa profundamente no haber estado presente y que estos asuntos se hayan planteado ante el Gobierno del Reino Unido y estamos intentando obtener información al respecto".