"La dictadura está a la par de la de Venezuela, incluso persiguen a los opositores en el exilio": analista geopolítico Esteban Román Alonso sobre escalada de la represión en Nicaragua

La Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzó una resolución de alto nivel sobre la situación en Nicaragua el 4 de febrero de 2026, al denunciar la escalada de la represión por parte del régimen que controla Daniel Ortega.

VEA TAMBIÉN Régimen de Nicaragua excarceló a 38 personas que celebraron la captura de Maduro, según ONG o

El Consejo Permanente señaló que la dictadura nicaragüense recurre al uso de notificaciones irregulares de Interpol y a la retención de pasaportes como mecanismos para hostigar a opositores que se encuentran en el exterior.

En ese sentido, la OEA considera que el destierro forzado y la retirada masiva de la nacionalidad (que afecta a más de 450 personas) constituyen delitos de carácter internacional.

El analista geopolítico Esteban Román Alonso se refirió a este tema en NTN24. “Gobiernos como el del Brasil, Colombia, México, ahora saben sobre las amenazas que tienen, como pasó en Venezuela, si siguen apoyando a dictaduras, les pueden ocurrir cosas”, dijo el invitado.

VEA TAMBIÉN Al igual que el régimen venezolano, Daniel Ortega anunció la excarcelación de "decenas" de presos políticos en Nicaragua o

“La dictadura de Nicaragua está a la par de la de Venezuela, esa dictadura ha perseguido incluso a los exiliados”, precisó.

La OEA además exigió la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos y religiosos, y solicitó información urgente sobre el paradero de dirigentes indígenas, entre ellos Brooklyn Rivera.

El organismo también advirtió sobre la anulación de más de 3.000 organizaciones no gubernamentales y el cierre de al menos 54 medios de comunicación, medidas que han afianzado un control absoluto del poder.

Aunque Nicaragua se retiró oficialmente del organismo, la OEA recordó que el Estado continúa obligado a cumplir con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Tras esta condena, distintos sectores de la oposición nicaragüense exhortaron al organismo a declarar de manera formal la ilegitimidad del régimen.