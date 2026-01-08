Delcy Rodríguez dice que "hubo combate" durante ataques estadounidenses en Venezuela y que no están "subordinados ni sometidos"

Este jueves, la presidenta interina e ilegítima de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a apuntar contra la incursión estadounidense en Caracas que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Rodríguez lideró el acto de Ascensos y Condecoraciones a los Héroes y Mártires Caídos y Heridos en defensa de la Patria, en el Monumento Ecléctico de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana (AMGNB).

Allí explicó que se ordenó la construcción de un monumento en honor a los soldados caídos durante la operación militar estadounidense en la que “hubo combate” y “nadie se entregó”.

Rodríguez se refirió a la incursión norteamericana diciendo: “Tengan en cuenta que toda Venezuela ha rechazado esta violación vulgar a nuestra soberanía, a nuestro cielo y a nuestro territorio”.

“Y por eso hemos decidido la construcción en honor a nuestros héroes, heroínas y mártires. Honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron en combate. Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate”, agregó.

Rodríguez enfatizó que “hubo combate por esta patria, hubo combate por nuestros libertadores. Aquí hubo combate por Chávez y hubo combate por Venezuela, esa es nuestra mayor satisfacción y esa es la respuesta”.

Las declaraciones de Delcy llegan luego de que Diosdado Cabello, segundo al mando del régimen venezolano, confirmara en las últimas horas que la cifra de víctimas mortales tras el operativo militar estadounidense era de 100 muertos.

En su programa “Con el mazo dando”, Cabello puntualizó: “Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora hay 100 fallecidos y otra cantidad parecida de heridos”.

Por otra parte, Delcy Rodríguez también se refirió a la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, afirmando que tiene “lealtad” con el líder del régimen venezolano.

“No estamos subordinados ni estamos sometidos. Tenemos dignidad histórica y tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado”, aseguró.

Esto se da en medio de las advertencias por parte de Estados Unidos a Delcy Rodríguez de tener un “destino peor” que el de Maduro si “no hace lo correcto”.

Sin embargo, Rodríguez no ha parado de dar discursos en los que contradice a la administración Trump sobre estar a cargo del país sudamericano.