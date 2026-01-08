NTN24
Presidente del Gobierno de España asegura que operativo de EE. UU. en Venezuela “viola el derecho internacional"

enero 8, 2026
Por: Natalya Baquero González
Pedro Sánchez, presidente de España - Foto: EFE
Sánchez ha señalado que el futuro y la transición democrática” solo le pertenece al pueblo de Venezuela y no a “un país extranjero”.

El presidente de España, Pedro Sánchez, una vez cuestionó la operación militar de los Estados Unidos, el pasado 3 de enero, que dio con la captura de Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano, requerido por la justicia de la nación norteamericana por delitos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas.

El mandatario español en medio de la Conferencia de Embajdores y embajadoras reiteró que las acciones ejecutadas por parte de la administración de Donald Trump representan una “derrota” para las “democracias” y “violación” al “derecho internacional”.

“La violación del derecho internacional siempre es una derrota, es una derrota fundamentalmente para las democracias, incluso donde no hay esa democracia”, señaló Sánchez.

Según el presidente de España, este tipo de actos representan “un peligroso precedente para la paz y para la seguridad global”.

Aunque dejó ver que considera ilegítimo el mandato de Nicolás Maduro, quien usurpó el poder pese a los resultados de los comicios de 2024, en los que Edmundo González fue vencedor, indicó: “La respuesta a la ilegitimidad no puede ser cometer una ilegalidad”.

“España seguirá haciendo todo lo necesario en defensa del pueblo venezolano, de su soberanía y su derecho a elegir un seguro democrático, sin injerencias externas”, aseguró.

Ante las afirmaciones del presidente Donald Trump, quien desde la captura de Nicolás Maduro ha asegurado que delegados de su gobierno serán los encargados de administrar la nación caribeña, mientras se establece una democracia estable y permanente.

Frente a esto, el mandatario español señaló que el futuro y la transición democrática” solo le pertenece al pueblo de Venezuela y no a “un país extranjero” con intereses “ajenos” al de los venezolanos.

“España seguirá haciendo todo lo necesario en defensa del pueblo venezolano, de su soberanía y de su derecho a elegir un futuro democrático”, puntualizó.

Las declaraciones del presidente de España, Pedro Sánchez, se han intensificado durante los últimos días, luego de que su par estadounidense, Donald Trump, anunciara que definió como “autoridades provisionales” de Venezuela que entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, afirmó Trump.

