"Me dio su premio Nobel, me impresionó muchísimo, es una buena mujer, volveremos a hablar": Donald Trump sobre reunión con María Corina Machado

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado jueves.

Puntualmente, el ejecutivo estadounidense y la líder de la democracia en Venezuela almorzaron y conversaron respecto al futuro político de Venezuela.

Una vez finalizada la reunión, Machado sostuvo ante periodistas y varios connacionales: "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela".

Tras brindar estas declaraciones, la ‘dama de hierro’ participó en un encuentro con congresistas y senadores en el Capitolio.

Tras la mencionada jornada, este viernes, el presidente Trump fue consultado por la prensa de su país sobre el encuentro con Machado.

"Me dio su premio Nobel, me dijo que nadie lo merecía más que yo y eso me pareció un gesto muy bonito”, expresó Trump.

“Tuve una gran reunión con ella ayer, volveremos a hablar, me impresionó muchísimo, no la conocía en persona, es una buena mujer", acotó.

Machado le entregó a Trump el cuadro con su medalla del Premio Nobel de la Paz 2025. La política venezolana dio ese reconocimiento al mandatario norteamericano por “su compromiso con la libertad" de Venezuela.

VEA TAMBIÉN Granko Arteaga, considerado el máximo torturador de la dictadura de Venezuela, reaparece en reunión con Diosdado Cabello tras la captura de Maduro o

La cita, cabe decir, ocurre tras la captura de Nicolás Maduro y en medio de un proceso de transición política en Venezuela.