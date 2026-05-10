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Domingo, 10 de mayo de 2026
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Delcy Rodríguez

"Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre este territorio es Venezuela": Delcy Rodríguez sobre el Esequibo

mayo 10, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Delcy Rodríguez, encargada del régimen en Venezuela / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez, encargada del régimen en Venezuela / FOTO: EFE
La encargada del régimen venezolano estuvo en La Haya para defender "derechos históricos" sobre la "Guayana Esequiba".

La encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este domingo en La Haya que su país "es el único que tiene titularidad" sobre el Esequibo, un territorio objeto de una disputa con Guyana.

"Ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad sobre este territorio, en esta controversia territorial, es Venezuela", dijo Rodríguez en La Haya, donde representará a su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la máxima jurisdicción de la ONU.

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"No hay duda alguna. Venezuela es la única titular de este territorio", insistió, en declaraciones transmitidas por el canal estatal venezolano.

Su presencia en La Haya, dijo, tiene como objeto defender "derechos históricos" sobre la "Guayana Esequiba".

En su canal en Telegram, Rodríguez señaló que "el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio".

Guyana y Venezuela mantienen una larga disputa territorial que data del siglo XIX.

La disputa territorial se intensificó luego de que en 2015 ExxonMobil descubrió enormes yacimientos petrolíferos en alta mar, lo que convirtió a Guyana en el país con mayores reservas mundiales de crudo per cápita.

El Esequibo abarca más de dos tercios de Guyana, que actualmente lo controla.

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Venezuela reclama ese territorio, que abarca 160.000 kilómetros cuadrados.

Guyana sostiene que el trazado de su frontera, que data de la época colonial inglesa, fue ratificado en 1899 por un Tribunal de Arbitraje en París y desea que la CIJ lo confirme.

Venezuela, por su parte, afirma que un acuerdo firmado en 1966 con el Reino Unido en Ginebra —antes de la independencia de Guyana— sienta las bases de una solución negociada al margen de la CIJ.

Por ello, sostiene que el río Esequibo debe ser la frontera natural, como en 1777, en la época de la colonización española.

Rodríguez dijo este domingo que su país defiende "la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra" de 1966.

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