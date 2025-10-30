NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Migrantes

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Análisis en El Informativo USA de NTN24 Álex Gálvez, abogado de inmigración.

Este jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en el Registro Federal la norma final que oficializa el fin de la extensión automática de los permisos de trabajo para cientos de miles de inmigrantes.

Cabe recordar que, durante la administración Biden, se amplió de 180 a 540 días la renovación automática de los permisos de trabajo a quienes ya habían superado un proceso de veto.

"El propósito de este cambio es priorizar la debida verificación y evaluación de los extranjeros antes de otorgarles una nueva autorización de empleo o un nuevo permiso de trabajo (EAD)", dice el documento del DHS.

¿Cuál es el impacto de esta medida? Análisis en El Informativo USA de NTN24 Álex Gálvez, abogado de inmigración.

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Nicolás Maduro y Lula da Silva (EFE)
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Juan Sebastián Chamorro | Foto: EFE
Nicaragua

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Donald Trump - AFP
Guerra Fría

"Estamos volviendo a la vieja, reconocida y repasada Guerra Fría": experto sobre anuncio de Trump de reactivar pruebas con armas nucleares

Despliegue militar en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

"Si el Cartel de los Soles es una organización terrorista, su liderazgo es un blanco válido": Hugo Acha analiza el creciente despliegue de EE.UU. en el Caribe sur

María Corina Machado, Lionel Messi y Donald Trump (EFE)
Miami

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Gustavo Petro | Foto: EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Entre cuestionamientos y apoyos a Petro, sectores políticos de Colombia reaccionan a señalamientos de Trump contra su homólogo colombiano

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Encélado - Foto NASA
Sistema Solar

Esta es la luna en nuestro sistema solar que cumple con todos los requisitos para ser un entorno que podría albergar vida

Partido de Gales contra Bélgica | Foto: AFP
Mundial 2026

Insólito: partido entre Gales y Bélgica por las eliminatorias europeas por el Mundial de 2026 tuvo que ser interrumpido por invasión de una rata

Foto: @NobelPrize
Nobel

Nobel de Física a tres científicos por sus investigaciones en el campo de la mecánica cuántica

Hernán Darío 'el Bolillo' Gómez, técnico colombiano de El Salvador / FOTO: EFE
Eliminatorias mundialistas

El Salvador del ‘Bolillo’ Gómez está cerca de quedarse sin mundial, pero aseguró que no es su culpa: “el problema es más de fondo”

Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Jugadores de Argentina, Colombia y Canadá en fecha FIFA de octubre de 2026. (EFE)
FIFA

La FIFA actualizó su ranking y las selecciones sudamericanas ya proyectan lugar que tendrían en los grupos del Mundial 2026: así quedó el escalafón

Observaciones espaciales | Foto Canva
Planeta Tierra

Así se ven las primeras imágenes del espacio transmitidas en tiempo real por un nuevo canal que emite las 24 horas del día

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda