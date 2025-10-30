Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Este jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en el Registro Federal la norma final que oficializa el fin de la extensión automática de los permisos de trabajo para cientos de miles de inmigrantes.

Cabe recordar que, durante la administración Biden, se amplió de 180 a 540 días la renovación automática de los permisos de trabajo a quienes ya habían superado un proceso de veto.

"El propósito de este cambio es priorizar la debida verificación y evaluación de los extranjeros antes de otorgarles una nueva autorización de empleo o un nuevo permiso de trabajo (EAD)", dice el documento del DHS.

¿Cuál es el impacto de esta medida? Análisis en El Informativo USA de NTN24 Álex Gálvez, abogado de inmigración.