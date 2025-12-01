NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Nicolás Maduro

"No nos han sacado con su terrorismo psicológico": Maduro se pronuncia tras conversación con Trump y vuelve a bailar canción sobre el despliegue en el Caribe

diciembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro en un evento público el 1 de diciembre de 2025. (EFE)
Nicolás Maduro en un evento público el 1 de diciembre de 2025. (EFE)
Durante su intervención Maduro juró lo que definió como “lealtad absoluta” al pueblo venezolano.

La cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, se pronunció, este lunes ante una multitud, luego de una reciente conversación que tuvo con Donald Trump en medio del despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.

Durante su intervención Maduro juró lo que definió como “lealtad absoluta” al pueblo venezolano.

o

“Hoy venezolanos y venezolanas de distintas confesiones, partidos políticos e ideologías, todo en una sola voz, rechazan y repudian la amenaza militar imperialista y está dispuesta a defender su patria si fuese necesario en el terreno que sea”, afirmó.

Para Maduro se ha “logrado un consenso inmenso, una gran unión más allá de las diferencias políticas”. “Venezuela está unida (…) No nos han sacado con su terrorismo psicológico”, afirmó.

“Jamás sea la circunstancia que nos toque vivir nos pueden sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo”, mencionó Maduro sobre quien Washington considera que es el líder de la organización, recientemente designada como terrorista, Cartel de los Soles.

o

Maduro en medio de su aparición pública volvió a bailar, como lo hizo hace unos días, una canción en la que se habla sobre sus pronunciamientos en respuesta al despliegue en el Caribe.

La cabeza del régimen se pronunció luego de que se conociera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este lunes con el equipo de Seguridad Nacional para discutir sobre Venezuela, según informó la Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

"Confirmaré que el presidente se reunirá con su equipo de Seguridad Nacional sobre este tema y sobre muchos otros asuntos", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa.

En la mañana de este lunes circuló la información sobre dicha reunión y entre los asistentes previstos figuraban el equipo de seguridad nacional: el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; además de la jefa de Gabinete, Susie Wiles, y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Maduro terrorista

Cartel de Los Soles

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Mar Caribe

Trump Maduro

Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El país se salvó de una posible dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua": analista sobre elecciones presidenciales en Honduras

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué acciones frente a Venezuela podrían darse tras crucial reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

"La posibilidad de diálogo existe, pero no como negociación, sino como una conversación bajo amenaza": analista sobre acercamientos entre Trump y Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania | Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

.
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

Nasry Asfura y Salvador Nasralla (AFP)
Elecciones en Honduras

Nasry Asfura y Salvador Nasralla cabeza a cabeza por la Presidencia de Honduras en medio de un lento conteo

Más de Actualidad

Ver más
Veganismo - Foto Canva
Salud

Veganismo, la tendencia que une salud, empatía y sostenibilidad

Rafael Pynero, venezolano y concejal en el Doral, entrevistado por la directora del programa La Tarde de NTN24, Idania Chirinos
TPS

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Perkins Rocha, abogado retenido por el régimen de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

"Se le está haciendo un juicio sin defensa": esposa e hijo de Perkins Rocha revelan nuevos detalles de la detención del preso político

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Veganismo - Foto Canva
Salud

Veganismo, la tendencia que une salud, empatía y sostenibilidad

Rafael Pynero, venezolano y concejal en el Doral, entrevistado por la directora del programa La Tarde de NTN24, Idania Chirinos
TPS

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Perkins Rocha, abogado retenido por el régimen de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

"Se le está haciendo un juicio sin defensa": esposa e hijo de Perkins Rocha revelan nuevos detalles de la detención del preso político

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Economía Venezuela - AFP
Inflación en Venezuela

Análisis se debaten entre proyección de 300 % y 400 % de inflación para Venezuela al cierre del 2025

Celebración en Haití por la clasificación al Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Marca colombiana hará presencia en el Mundial 2026: vestirá a selección que se clasificó después de 52 años de ausencia

Fotos X: @AFSOUTH (Air Forces Southern)
Operación Lanza del Sur

Fuerzas aéreas de EE. UU. confirman en imágenes su apoyo a la Operación Lanza del Sur con demostración de ataque de bombarderos B-52

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre