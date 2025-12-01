"No nos han sacado con su terrorismo psicológico": Maduro se pronuncia tras conversación con Trump y vuelve a bailar canción sobre el despliegue en el Caribe

La cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, se pronunció, este lunes ante una multitud, luego de una reciente conversación que tuvo con Donald Trump en medio del despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.

Durante su intervención Maduro juró lo que definió como “lealtad absoluta” al pueblo venezolano.

“Hoy venezolanos y venezolanas de distintas confesiones, partidos políticos e ideologías, todo en una sola voz, rechazan y repudian la amenaza militar imperialista y está dispuesta a defender su patria si fuese necesario en el terreno que sea”, afirmó.

Para Maduro se ha “logrado un consenso inmenso, una gran unión más allá de las diferencias políticas”. “Venezuela está unida (…) No nos han sacado con su terrorismo psicológico”, afirmó.

“Jamás sea la circunstancia que nos toque vivir nos pueden sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo”, mencionó Maduro sobre quien Washington considera que es el líder de la organización, recientemente designada como terrorista, Cartel de los Soles.

Maduro en medio de su aparición pública volvió a bailar, como lo hizo hace unos días, una canción en la que se habla sobre sus pronunciamientos en respuesta al despliegue en el Caribe.

La cabeza del régimen se pronunció luego de que se conociera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este lunes con el equipo de Seguridad Nacional para discutir sobre Venezuela, según informó la Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

"Confirmaré que el presidente se reunirá con su equipo de Seguridad Nacional sobre este tema y sobre muchos otros asuntos", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una conferencia de prensa.

En la mañana de este lunes circuló la información sobre dicha reunión y entre los asistentes previstos figuraban el equipo de seguridad nacional: el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; además de la jefa de Gabinete, Susie Wiles, y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.