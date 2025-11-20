NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Brasil

La Fuerza Aérea de Brasil interceptó una avioneta venezolana que ingresó sin autorización a su país

noviembre 20, 2025
Por: Natalya Baquero González
Avioneta venezolana interceptada en Brasil - Foto: Fuerza Aérea Brasileña (FAB)
Avioneta venezolana interceptada en Brasil - Foto: Fuerza Aérea Brasileña (FAB)
Luego de la interceptación a la nave, el piloto aterrizó en tierra cerca de la región Surucucu, en el estado de Roraima, de donde huyó.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) informó que interceptó una avioneta procedente de Venezuela que sobrevolaba en territorio brasileño cerca de la Reserva de Yanomami, en el Estado de Roraima, sin autorización previa.

o

Las acciones hacia la nave sospechosa fueron lideradas por el Comando de Operaciones Aeroespaciales (COMAE) el pasado miércoles 19 de noviembre sobre las 7:00 horas, horario local.

“Los radares de la FAB detectaron la aeronave ingresando al espacio aéreo brasileño sin plan de vuelo ni contacto con las autoridades de control de tránsito aéreo”, indicó por medio de su portal web la Fuerza Aérea.

La avioneta fue calificada como una nave “sospechosa de traficar estupefacientes y drogas conexas”.

Ante la presencia de esta avioneta de origen venezolano en territorio brasileño sin autorización, la FAB, siguiendo las “medidas de vigilancia del espacio aéreo”, desplegó dos cazas A-29 Super Tucano, por medio de las cuales buscó hacer una “verificación” y solicitud al sujeto que pilotaba la aeronave para que “aterrizara en el aeródromo indicado”, pero este en ningún momento obedeció a las autoridades.

Frente a esta situación y luego de insistir en varias oportunidades, la Fuerza Aérea Brasileña reclasificó la aeronave "como hostil y ordenó realizar un disparo de detención, con el fin de impedir la continuación del vuelo”.

Luego de la interceptación a la nave, el piloto la condujo hasta una pista en tierra cerca de región Surucucu, en el estado de Roraima, de donde huyó.

De igual manera, el Comando Conjunto Catrimani II, tras una inspección rigurosa a la aeronave, determinó que esta se movilizaba con una “matrícula alterada”.

o

Ante esta situación y la altera en la región por el aumento de los grupos dedicados al narcotráfico, la Fuerza Aérea de Brasil manifestó que continuará trabajando para “garantizar la seguridad de la navegación aérea y la soberanía del espacio aéreo brasileño”.

