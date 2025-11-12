Presidente del Barcelona se pronuncia sobre deseo de Messi de regresar: ¿le dio copia de las llaves para que vuelva cuando quiera?

El máximo dirigente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, se pronunció este miércoles sobre el deseo que venía manifestando el futbolista Lionel Messi sobre regresar al equipo en el que debutó como profesional y permaneció, desde entonces, durante 17 temporadas.

Luego de haber fichado por el París Saint-Germain del fútbol francés y llegar posteriormente por un millonario contrato al Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, el argentino visitó el pasado fin de semana el estadio Camp Nou, donde figuró con el cuadro catalán y se convirtió en ídolo.

Durante su visita, el ícono el deporte aprovechó la ocasión para tomarse algunas fotografías en el recinto futbolero, para posteriormente publicarlas en sus redes sociales con un anhelo que llenó de nostalgia a los aficionados, quienes pese la salida del jugador del equipo, continuaron siguiendo su carrera en sus otros equipos.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", había escrito Messi en Instagram junto a las imágenes.

Ante esto, el presidente blaugrana fue cuestionado en el medio de comunicación Catalunya Radio, pues los hinchas llenaron de mensajes las redes sociales pidiendo, la mayoría, el regreso del astro sudamericano a las filas del cuadro español.

Sin embargo, la respuesta del dirigente no correspondió al deseo de los seguidores catalanes, pues aseveró que las especulaciones sobre una llegada del campeón del mundo con la selección de Argentina en estos momentos eran "poco realistas" para el club.

"Por el máximo respeto a Messi, a los profesionales del club, al Barça y a los socios del Barça, creo que ahora mismo, hacer especulaciones que son poco realistas, ni creo que sean justas, pues bien, ni creo que sea apropiado", dijo Laporta a Catalunya Radio.

El presidente, quien ya estaba al mando en el momento en que Messi partió del Barcelona, aseguró que no se arrepentía de lo sucedido aquel entonces porque "el Barça está por encima de todo".

Laporta, no obstante, confirmó que le encantaría organizar un partido en homenaje a la carrera de Messi en el Camp Nou reconstruido, una vez que esté completamente abierto.

"Las cosas no terminaron como hubiéramos querido… si, de alguna manera, este homenaje puede compensar lo que no se hizo, creo que sería algo bueno", consideró Laporta y agregó que le parecía "justo" que Messi tuviera "el mejor homenaje del mundo", pues "sería maravilloso" tenerlo en un partido especial frente a 105.000 aficionados.

Como máximo dirigente del cuadro azulgrana, Laporta consideró que la visita sorpresa del atacante de 38 años al estadio el domingo fue una muestra "espontánea" de su amor por el club.

Messi, cabe resaltar, se encuentra actualmente en España con La Albiceleste, donde se está entrenando antes del amistoso contra Angola que se jugará este viernes en el Estádio 11 De Novembro de Talatona, en Luanda, (Angola).