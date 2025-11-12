NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Lionel Messi

Presidente del Barcelona se pronuncia sobre deseo de Messi de regresar: ¿le dio copia de las llaves para que vuelva cuando quiera?

noviembre 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Messi y Laporta tras ganar el Joan Gamper 200910 en el Camp Nou – Foto EFE
Messi y Laporta tras ganar el Joan Gamper 200910 en el Camp Nou – Foto EFE
El argentino está actualmente en España, donde se está preparando con la selección de Argentina para la próxima fecha FIFA contra Angola.

El máximo dirigente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, se pronunció este miércoles sobre el deseo que venía manifestando el futbolista Lionel Messi sobre regresar al equipo en el que debutó como profesional y permaneció, desde entonces, durante 17 temporadas.

Luego de haber fichado por el París Saint-Germain del fútbol francés y llegar posteriormente por un millonario contrato al Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, el argentino visitó el pasado fin de semana el estadio Camp Nou, donde figuró con el cuadro catalán y se convirtió en ídolo.

o

Durante su visita, el ícono el deporte aprovechó la ocasión para tomarse algunas fotografías en el recinto futbolero, para posteriormente publicarlas en sus redes sociales con un anhelo que llenó de nostalgia a los aficionados, quienes pese la salida del jugador del equipo, continuaron siguiendo su carrera en sus otros equipos.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", había escrito Messi en Instagram junto a las imágenes.

Ante esto, el presidente blaugrana fue cuestionado en el medio de comunicación Catalunya Radio, pues los hinchas llenaron de mensajes las redes sociales pidiendo, la mayoría, el regreso del astro sudamericano a las filas del cuadro español.

o

Sin embargo, la respuesta del dirigente no correspondió al deseo de los seguidores catalanes, pues aseveró que las especulaciones sobre una llegada del campeón del mundo con la selección de Argentina en estos momentos eran "poco realistas" para el club.

"Por el máximo respeto a Messi, a los profesionales del club, al Barça y a los socios del Barça, creo que ahora mismo, hacer especulaciones que son poco realistas, ni creo que sean justas, pues bien, ni creo que sea apropiado", dijo Laporta a Catalunya Radio.

El presidente, quien ya estaba al mando en el momento en que Messi partió del Barcelona, aseguró que no se arrepentía de lo sucedido aquel entonces porque "el Barça está por encima de todo".

Laporta, no obstante, confirmó que le encantaría organizar un partido en homenaje a la carrera de Messi en el Camp Nou reconstruido, una vez que esté completamente abierto.

"Las cosas no terminaron como hubiéramos querido… si, de alguna manera, este homenaje puede compensar lo que no se hizo, creo que sería algo bueno", consideró Laporta y agregó que le parecía "justo" que Messi tuviera "el mejor homenaje del mundo", pues "sería maravilloso" tenerlo en un partido especial frente a 105.000 aficionados.

Como máximo dirigente del cuadro azulgrana, Laporta consideró que la visita sorpresa del atacante de 38 años al estadio el domingo fue una muestra "espontánea" de su amor por el club.

o

Messi, cabe resaltar, se encuentra actualmente en España con La Albiceleste, donde se está entrenando antes del amistoso contra Angola que se jugará este viernes en el Estádio 11 De Novembro de Talatona, en Luanda, (Angola).

Temas relacionados:

Lionel Messi

Joan Laporta

FC Barcelona

Futbolistas

Barcelona FC

Fichaje

Fútbol

Barcelona

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El portaviones Gerald Ford aumenta las capacidades de ataques con aviones a objetivos terrestres en Venezuela”: profesor del Colegio de Guerra de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Si cae el régimen Venezuela, puede caer Cuba o Nicaragua? Esto dicen los expertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (EFE)
Portaviones

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Cielo Paz, esposa de José Medina - AFP
Condena

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Bernie Moreno

"No tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir un camino de beneficio mutuo": Bernie Moreno se pronuncia sobre Petro y la relación con Estados Unidos

Más de Deportes

Ver más
Jhon Arias, Mayra Ramírez y Kevin Mier | Foto: EFE
Premios The Best de la FIFA

Venezuela y Colombia presente: estos son los futbolistas nominados a los premios The Best 2025 de la FIFA

Penalti de Miguel Ángel Borja con River Plate / FOTO: EFE
River Plate

Miguel Ángel Borja tuvo el empate para River Plate, pero erró un penalti, su equipo perdió y a la hinchada se le acabó la paciencia

Luis Díaz y Juan Fernando Quintero - Foto AFP
Selección Colombia

Sin 'Juanfer' Quintero pero con regresos importantes en defensa y una sorpresa en ataque: estos son los convocados a la selección Colombia para la doble fecha FIFA de noviembre

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Aeropuertos de Estados Unidos - EFE
Aeropuertos

Alertan sobre posible caos en aeropuertos de Estados Unidos por el cierre del Gobierno: "Estamos entrando en una temporada de vacaciones"

Jhon Arias, Mayra Ramírez y Kevin Mier | Foto: EFE
Premios The Best de la FIFA

Venezuela y Colombia presente: estos son los futbolistas nominados a los premios The Best 2025 de la FIFA

Hello Kitty - EFE
Películas

Así fue como Warner Bros. anunció la película de Hello Kitty, el popular personaje gatuno japonés

Bandera de la FIFA/ Logo de la UEFA/ Logo del Real Madrid - Fotos EFE
UEFA

Fallo judicial consideró que la UEFA y la FIFA actuaron con abuso de poder en decisión sobre un torneo: el Real Madrid lo celebró

Penalti de Miguel Ángel Borja con River Plate / FOTO: EFE
River Plate

Miguel Ángel Borja tuvo el empate para River Plate, pero erró un penalti, su equipo perdió y a la hinchada se le acabó la paciencia

Donald Trump y Volodímir Zelenski | Foto: AFP
Donald Trump

Trump instó a Zelenski a llegar a un “acuerdo” con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

Pedro Sánchez y Carles Puigdemont - AFP
España

Duro revés para Pedro Sánchez en España: Puigdemont le retira su apoyo y busca "ejercer la oposición"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre