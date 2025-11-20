NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Narcotráfico

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La administración del presidente Donald Trump considera que el narcoterrorismo de Colombia es de “extrema gravedad”.

En su más reciente pronunciamiento, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Stephen Miller, hizo énfasis sobre el impacto del narcotráfico en la región, especialmente en naciones como México, Colombia y Venezuela.

El subjefe de la administración del presidente Donald Trump expresó que la situación en temas de narcoterrorismo que se vive en territorio colombiano es un tema de “extrema gravedad”.

“Existe un problema muy serio con el narcotráfico en Colombia (…) Estados Unidos considera que el narcoterrorismo que se vive en Colombia es un asunto de extrema gravedad que requiere atención urgente”. Indicó Miller.

Asimismo, el asesor fue enfático en señalar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido claro respecto a su postura y opiniones hacia Gustavo Petro, mandatario colombiano, a quien catalogó ‘líder del narcotráfico’ por su falta de acción en contra de los grupos criminales que se dedican a la producción de drogas.

En cuanto al narcotráfico de su país vecino de México, Miller manifestó que toda la franja de la frontera sur, “del lado mexicano”, está bajo el control de estas organizaciones narcoterroristas”.

De igual manera, el asesor de Seguridad Nacional de los EE. UU. reiteró que desde la administración del presidente Donald Trump continuarán trabajando para “desmantelar” todas aquellas organizaciones que se dedican a la producción y expendio de drogas en la región con la finalidad de garantizar la “seguridad nacional”.

En medio de su intervención, el asesor dejó ver que Estados Unidos cree que los carteles de la región operan como los grupos terroristas de ‘Al Qaeda y el Estado Islámico’, “controlan el territorio y disponen de sus propias fuerzas y moldean resultados políticos asesinando a dirigentes a voluntad para dominar gobiernos enteros”.

Marcha de la 'Generación Z' - Foto EFE
México

Analista explica los riesgos que conlleva la movilización de la Generación Z en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

"Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto": Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

"Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición": José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
Nicolás Maduro

"Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero": María Elvira Salazar lanza enigmático mensaje en medio de despliegue de EE. UU. en el Caribe

Cárcel de Tocorón / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

"En octubre el régimen secuestró un venezolano cada 15 horas": Orlando Moreno, coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Donald Trump, Gustavo Petro y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Trump informará al congreso de EE. UU. "sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia"

Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Selección Colombia 1993 - Foto EFE
Cine

¿Quién es? Estrenan película de referente de la selección Colombia cuando faltan pocos meses para el inicio del Mundial 2026

Jim Carrey y Taylor Momsen | Foto: AFP
Jim Carrey

Así fue el emotivo reencuentro de Jim Carrey y Taylor Momsen a 25 años del estreno de 'El Grinch'

Lula da Silva, Javier Milei, Gustavo Petro y Nicolás Maduro (EFE)
Ranking

Nuevo ranking de mandatarios de Latinoamérica: Petro, Arce y Maduro entre los peores; Lula y Milei punteando

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
Nicolás Maduro

"Maduro quería una Navidad adelantada, pero Halloween siempre llega primero": María Elvira Salazar lanza enigmático mensaje en medio de despliegue de EE. UU. en el Caribe

Cárcel de Tocorón / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

"En octubre el régimen secuestró un venezolano cada 15 horas": Orlando Moreno, coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Donald Trump, Gustavo Petro y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Trump informará al congreso de EE. UU. "sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia"

Reserva de agua | Foto Canva
América Latina

El país latinoamericano que esconde la mayor reserva de agua del planeta: su profundidad es impactante

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre