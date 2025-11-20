Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

En su más reciente pronunciamiento, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Stephen Miller, hizo énfasis sobre el impacto del narcotráfico en la región, especialmente en naciones como México, Colombia y Venezuela.

El subjefe de la administración del presidente Donald Trump expresó que la situación en temas de narcoterrorismo que se vive en territorio colombiano es un tema de “extrema gravedad”.

“Existe un problema muy serio con el narcotráfico en Colombia (…) Estados Unidos considera que el narcoterrorismo que se vive en Colombia es un asunto de extrema gravedad que requiere atención urgente”. Indicó Miller.

Asimismo, el asesor fue enfático en señalar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido claro respecto a su postura y opiniones hacia Gustavo Petro, mandatario colombiano, a quien catalogó ‘líder del narcotráfico’ por su falta de acción en contra de los grupos criminales que se dedican a la producción de drogas.

En cuanto al narcotráfico de su país vecino de México, Miller manifestó que toda la franja de la frontera sur, “del lado mexicano”, está bajo el control de estas organizaciones narcoterroristas”.

De igual manera, el asesor de Seguridad Nacional de los EE. UU. reiteró que desde la administración del presidente Donald Trump continuarán trabajando para “desmantelar” todas aquellas organizaciones que se dedican a la producción y expendio de drogas en la región con la finalidad de garantizar la “seguridad nacional”.

En medio de su intervención, el asesor dejó ver que Estados Unidos cree que los carteles de la región operan como los grupos terroristas de ‘Al Qaeda y el Estado Islámico’, “controlan el territorio y disponen de sus propias fuerzas y moldean resultados políticos asesinando a dirigentes a voluntad para dominar gobiernos enteros”.