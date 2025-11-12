Sale a la luz nueva información revelada por demócratas que vuelve a vincular a Donald Trump con caso Epstein: la Casa Blanca respondió

Este miércoles salió a la luz nueva información, revelada por demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que vincula, una vez más, al presidente Donald Trump con el caso del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Epstein, de acuerdo con una serie de correos electrónicos revelados por los demócratas, dijo que el presidente estadounidense sabía de las jóvenes sobre las que el empresario financiero fue acusado de victimizar.

La Casa Blanca se refirió horas después, el mismo miércoles, a lo sucedido y acusó a los demócratas de querer difamar al presidente republicano.

"Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Los funcionarios demócratas, por su parte, citan intercambios con el autor Michael Wolff y Ghislaine Maxwell, una socialité británica y exnovia de Epstein que cumple una condena de 20 años de prisión por cargos que incluyen el tráfico sexual de una menor.

Trump, cabe resaltar, conoció socialmente a Epstein —que falleció por suicidio en una prisión federal en 2019 mientras esperaba su juicio— en la década de 1990 y principios de 2000, pero ha negado cualquier delito.

"En correspondencia privada con Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein escribió en 2011 que Donald Trump, 'pasó horas en mi casa' con una víctima de tráfico sexual", aseveraron los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en un comunicado.

Los demócratas citaron un correo electrónico separado con Wolff en 2019, en el que "Epstein declaró explícitamente que Donald Trump, 'sabía de las jóvenes cuando le pidió a Ghislaine que se detuviera'".

El furor alrededor del financiero desacreditado sigue agitando la administración de Trump cuatro meses después de que su Departamento de Justicia cerrara efectivamente el caso, tras anunciar que no había más información que compartir.

En la Cámara Baja, los demócratas, ansiosos por capitalizar la controversia, han estado intentando forzar una votación para obligar a la publicación de todos los archivos del caso Epstein.

En otro mensaje de abril de 2011, de acuerdo con lo revelado, Epstein le dijo a Maxwell: "Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump".

En ese mensaje añadió, en alusión a una víctima no identificada, que "pasó horas en casa (de Epstein) con él, nunca se ha mencionado".

El director del FBI, designado por Trump, llegó al cargo después de haber apoyado teorías conspirativas sobre este caso, entre ellas que Epstein no se suicidó, sino que alguno de sus poderosos exclientes habría ordenado su asesinato.

Destacados creadores de contenido digital y figuras mediáticas del movimiento conservador han reconocido sentirse traicionados con Trump después de que el presidente los criticara públicamente por exigir respuestas cuando el Gobierno dio 'carpetazo' al caso.

Trump y Epstein fueron fotografiados juntos antes de 2004, cuando rompieron su amistad que se remontaba 15 años atrás presuntamente por un proyecto inmobiliario.

Epstein admitió dos delitos graves de prostitución en 2008 como parte de un acuerdo con la fiscalía, negociado por un fiscal que luego pasaría a formar parte del gabinete de Trump y quien fue muy criticado por ser demasiado "indulgente".