Autoridades de Colombia reportaron la captura de alias ‘Víctor Chalá’, presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez

Las autoridades de Colombia reportaron la captura de alias ‘Víctor Chalá’, presunto responsable del asesinato del joven periodista Mateo Pérez, quien viajó a una zona rural del departamento de Antioquia para cubrir los enfrentamientos de una disidencia de las extintas FARC.

De acuerdo con la Policía Nacional, Chalá fue capturado en Flandes (Tolima) en un operativo en el que además fueron capturadas cinco personas más, se incautaron cuatro pistolas, $33 millones en efectivo y un vehículo.

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El criminal es señalado de ser “cabecilla de comisión armada de la estructura GAOR-36 y requerido por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir”, según las autoridades policiales.

“Alias ‘Víctor Chalá’, con más de una década de trayectoria criminal, es señalado como presunto responsable intelectual y material de la desaparición y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda”, señaló el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía.

El caso de Mateo Pérez, un reportero independiente de 25 años, tomó relevancia en el país tras estar varios días desaparecido durante un viaje a una zona rural del departamento de Antioquia. Según pobladores locales, Pérez fue torturado antes de ser asesinado a tiros.

Tras la captura del presunto responsable de su homicidio, el presidente Gustavo Petro aseguró que su arresto se dio gracias a “una operación conjunta de la Policía y la Fiscalía”.

Colombia enfrenta su peor crisis de seguridad en la última década con atentados, masacres de civiles y ataques a la fuerza pública, en medio de frustradas negociaciones de paz impulsadas por Petro, quien dejará el poder en agosto.

Los periodistas no son ajenos a las amenazas de los grupos armados en algunas zonas del país y ven coartada su libertad a la hora de ejercer su oficio.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa, por lo menos 170 periodistas han sido asesinados desde 1977.