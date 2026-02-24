Cierre total en vía Bogotá-Medellín por derrumbe: comunidad alerta sobre posibles personas atrapadas

La autopista Bogotá-Medellín permanece cerrada tras un derrumbe en el municipio de San Luis, en el oriente de Antioquia.

Las autoridades de tránsito y transporte alertaron sobre la posible presencia de personas atrapadas en el lugar. Sin embargo, hasta el momento no se han dado detalles.

Organismos de socorro, entre ellos bomberos y unidades de gestión del riesgo, llegaron al lugar para atender la emergencia.

Las fuertes lluvias en Antioquia han empeorado la situación y dejan cerca de 7.000 personas afectadas, especialmente en Urabá, donde zonas rurales están inundadas.

La situación es crítica en varios municipios de Urabá, donde se declaró calamidad pública en Arboletes, Turbo, Apartadó, Necoclí, San Pedro de Urabá, Murindó, Chigorodó, San Juan de Urabá, Urrao y El Bagre.

Las autoridades están trabajando para atender la emergencia con ayudas humanitarias.

El sector agrícola es uno de los más afectados, con pérdidas millonarias en cultivos de plátano y ganadería debido a las inundaciones. Más de 260.000 reses están en riesgo en el noroccidente del país.

Debido al cierre generado por el derrumbe, las autoridades recomiendan a los transportadores y viajeros tomar rutas alternas, como la vía por Puerto Berrío o la vía por Manizales.