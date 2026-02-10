NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Secuestro

Hallan a la senadora de Colombia que habría sido secuestrada en el departamento del Cauca: "Todos están bien"

febrero 10, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
_Aida Quilcué, senadora colombiana - Foto: EFE
_Aida Quilcué, senadora colombiana - Foto: EFE
Se trata de la senadora Aida Quilcué del Movimiento Alternativo Indígena y Social.

La senadora indígena Aida Quilcué habría sido secuestrada este martes en una zona con presencia guerrillera del suroeste de Colombia en medio de un repunte de violencia política en plena época electoral, informó el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la senadora fue hallada con vida junto con el personal de seguridad.

Sánchez sostuvo que la senadora fue encontrada por la Guardia Indígena.

o

"La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora @aida_quilcue y sus escoltas. Todos están bien. Nuestro Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada", dijo el ministro.

La política de 53 años habría raptada en su cuna, el departamento del Cauca, una región conflictiva y cocalera controlada por las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

"Donde no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país". "Ojalá se resuelva rápido", "porque si no, han cruzado una línea roja", dijo el presidente y añadió que la senadora fue interceptada a la 1 de la mañana, hora local.

o

Cabe resaltar que Quilcué pertenece al movimiento oficialista Pacto Histórico, que llevó por primera vez en 2022 a un presidente izquierdista al poder en cabeza de Petro.

Su equipo de comunicaciones también informó sobre el secuestro de la senadora. "Informamos a la opinión pública que la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad presuntamente han sido secuestrados en el tramo Inzá - Totoro, en Cauca", señalaron en un comunicado. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la senadora y de su esquema de seguridad, equipo de la senadora Aida Quilcué", agregaron.

