Psicóloga alertó sobre el profundo trauma que dejan las torturas en cárceles venezolanas tras excarcelaciones

En el programa La Tarde de NTN24, la doctora Clara Astorga, presidente de la de Federación de Psicólogos de Venezuela, analizó las torturas que desencadenan traumas y como sus familias también requieren de apoyo psicológico.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado no descarta reunirse con Delcy Rodríguez si se reconocen los resultados del 28 de julio y se pronunció sobre nombramiento de hija de Diosdado o

Esto en contexto, a la excarcelación de Óscar Castañeda donde inicialmente no reconoció a sus parientes y se observó que presentaba dificultades para caminar normal.

“Todas las teorías y tratamientos de trauma psicológico se desarrollaron a partir de la segunda guerra mundial”, explicó que “las personas que han sido sometidas a situaciones donde peligraba su vida” puede “dejar una huella muy importante, que nosotros llamamos trauma”.

Resaltó que ninguna persona está preparada para estar en “situaciones” de tortura, “no hay nadie que tenga garantía que pueda soportar situaciones extremas, esto nos afecta”, comentó.

Ante estos hechos traumáticos la experta aseguró que “tanto él como la familia van a requerir comprender la situación, el cerebro necesita tiempo para acomodarse porque hay un antes y después de las experiencias de la vida”.

VEA TAMBIÉN Diosdado Cabello reacciona a la ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez con comentario en el que apunta a limitar la propuesta o

En esa línea aclaró que “la mejor forma de abordar esta situación es mediante la red de apoyo”, además, resaltó que las madres de los presos políticos han creado “una gran red de apoyo, no solo entre ellas, sino social, y esto quizás lo que nos sostiene como seres humanos”.

Por último, informó que “en Venezuela hay varias iniciativas de apoyo psicológico” y resaltó el papel de los excarcelados políticos por seguir en pie: “es importante sobrevivir a la historia para poder contarla, y para poder crecer”.