NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Jueves, 12 de febrero de 2026
Fútbol

Club grande de Europa está en el ojo del huracán por comentario contra los migrantes de su copropietario, quien lamentó su "elección de lenguaje"

febrero 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Dirigentes del Manchester United - Foto EFE
Dirigentes del Manchester United - Foto EFE
El primer ministro instó al empresario a disculparse por las "ofensivas y erróneas" palabras.

El Manchester United de Inglaterra se encuentra actualmente en el ojo de huracán luego de que su copropietario, Jim Ratcliffe, afirmara en una entrevista televisiva que "el Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes" y sugiriera que los "enormes niveles de inmigración" a la nación insular habían dañado la economía.

"No se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo prestaciones y una enorme cantidad de inmigrantes que llegan al país", dijo Ratcliffe, residente en Mónaco, Francia, al canal británico Sky News.

o

El empresario multimillonario Ratcliffe, fundador y presidente de la empresa química Ineos, reiteró su postura durante la entrevista: "Quiero decir, el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero".

Ratcliffe continuó citando exageradas y erradas estadísticas que afirmaban que la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020 y que "ahora es de 70 millones".

Las estimaciones de población de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), sin embargo, muestran que la población del país era de 67 millones a mediados de 2020 y poco menos de 70 millones a mediados de 2024.

Kick it Out, un importante organismo antidiscriminación del fútbol británico, criticó el jueves los comentarios de Rartcliffe y los calificó de "vergonzosos", mientras que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, instó a Ratcliffe a disculparse por las "ofensivas y erróneas" palabras.

"Además de las cifras inexactas mencionadas, vale la pena recordarle que el Manchester United tiene una base de seguidores diversa y juega en una ciudad cuya historia cultural se ha enriquecido gracias a los inmigrantes", afirmó Kick It Out en un comunicado a la agencia Press Association de Gran Bretaña.

Ratcliffe, por su parte, lamentó a primera hora del jueves su "elección de lenguaje".

El hombre de 73 años sintió que su "elección de lenguaje haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación", pero consideró que "es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que respalde el crecimiento económico".

Los comentarios fueron realizados por Ratcliffe, según él, "mientras respondía preguntas sobre la política del Reino Unido en la Cumbre de la Industria Europea en Amberes, donde analizaba la importancia del crecimiento económico, el empleo, las habilidades y la manufactura en el Reino Unido".

Su intención, explicó, era "destacar que los gobiernos deben gestionar la migración junto con la inversión en habilidades, industria y empleo para que la prosperidad a largo plazo sea compartida por todos".

"Es fundamental que mantengamos un debate abierto sobre los desafíos que enfrenta el Reino Unido", reiteró.

o

Los comentarios de Ratcliffe, cabe resaltar, podrían dar lugar a una posible acusación disciplinaria por "desprestigiar el juego" por parte de la Asociación de Fútbol que rige en Inglaterra, que no se pronunció inmediatamente después de las declaraciones.

Temas relacionados:

Fútbol

Fútbol europeo

Manchester United

Inmigrantes

Xenofobia

Inmigración

Críticas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hacer competitiva a la industria petrolera no se puede si no hay un avance institucional, dice Héctor Schamis sobre Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Incursión de drones desde México a EE. UU. abre las puertas para una respuesta militar contra el narco?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil (AFP)
Ecuador

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Familiares de los presos políticos en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Las 150 excarcelaciones que van hasta ahora no son suficientes": Santiago Rocha, hijo del prisionero político venezolano, Perkins Rocha

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Regimen chavista

Delcy Rodríguez llama a "alcanzar acuerdos" con la oposición tras más de 20 días de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo. futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Exentrenador que ganó la Champions con el Real Madrid apuntó contra Cristiano Ronaldo y aseguró que no es un genio como "Messi, Maradona o Ronaldo Nazario"

Familiares de los presos políticos en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Las 150 excarcelaciones que van hasta ahora no son suficientes": Santiago Rocha, hijo del prisionero político venezolano, Perkins Rocha

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Cantante

Lo que se sabe del concierto póstumo de Yeison Jiménez en El Campín: así se llevará a cabo el show

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Cometa | Foto Canva
Cometa

Cuenta regresiva para un cometa cercano a la Tierra que aparecerá solo en dos fechas y desaparecerá para siempre: cuándo pasa y cómo verlo

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Regimen chavista

Delcy Rodríguez llama a "alcanzar acuerdos" con la oposición tras más de 20 días de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos

Aviones | Foto Canva
Aviones

Boeing vs Airbus, ¿cuál de los dos gigantes fabricantes de aviones comerciales del mundo dominó el mercado 2025?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre