Club grande de Europa está en el ojo del huracán por comentario contra los migrantes de su copropietario, quien lamentó su "elección de lenguaje"

El Manchester United de Inglaterra se encuentra actualmente en el ojo de huracán luego de que su copropietario, Jim Ratcliffe, afirmara en una entrevista televisiva que "el Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes" y sugiriera que los "enormes niveles de inmigración" a la nación insular habían dañado la economía.

"No se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo prestaciones y una enorme cantidad de inmigrantes que llegan al país", dijo Ratcliffe, residente en Mónaco, Francia, al canal británico Sky News.

VEA TAMBIÉN Manchester United alcanzó acuerdo con importante estudio para hacer una serie al estilo de 'The Crown' o

El empresario multimillonario Ratcliffe, fundador y presidente de la empresa química Ineos, reiteró su postura durante la entrevista: "Quiero decir, el Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero".

Ratcliffe continuó citando exageradas y erradas estadísticas que afirmaban que la población del Reino Unido era de 58 millones en 2020 y que "ahora es de 70 millones".

Las estimaciones de población de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), sin embargo, muestran que la población del país era de 67 millones a mediados de 2020 y poco menos de 70 millones a mediados de 2024.

Kick it Out, un importante organismo antidiscriminación del fútbol británico, criticó el jueves los comentarios de Rartcliffe y los calificó de "vergonzosos", mientras que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, instó a Ratcliffe a disculparse por las "ofensivas y erróneas" palabras.

"Además de las cifras inexactas mencionadas, vale la pena recordarle que el Manchester United tiene una base de seguidores diversa y juega en una ciudad cuya historia cultural se ha enriquecido gracias a los inmigrantes", afirmó Kick It Out en un comunicado a la agencia Press Association de Gran Bretaña.

Ratcliffe, por su parte, lamentó a primera hora del jueves su "elección de lenguaje".

El hombre de 73 años sintió que su "elección de lenguaje haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación", pero consideró que "es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que respalde el crecimiento económico".

Los comentarios fueron realizados por Ratcliffe, según él, "mientras respondía preguntas sobre la política del Reino Unido en la Cumbre de la Industria Europea en Amberes, donde analizaba la importancia del crecimiento económico, el empleo, las habilidades y la manufactura en el Reino Unido".

Su intención, explicó, era "destacar que los gobiernos deben gestionar la migración junto con la inversión en habilidades, industria y empleo para que la prosperidad a largo plazo sea compartida por todos".

"Es fundamental que mantengamos un debate abierto sobre los desafíos que enfrenta el Reino Unido", reiteró.

VEA TAMBIÉN Vuelve y juega: futbolista sudamericano del Real Madrid sufre insultos racistas antes del reciente fracaso merengue contra equipo de segunda división o

Los comentarios de Ratcliffe, cabe resaltar, podrían dar lugar a una posible acusación disciplinaria por "desprestigiar el juego" por parte de la Asociación de Fútbol que rige en Inglaterra, que no se pronunció inmediatamente después de las declaraciones.