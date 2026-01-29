Millonarios anunció que Hernán Torres deja la dirección técnica: estos son los candidatos para la vacante entre quienes hay un venezolano

Durante la fecha 3 de la Liga BetPlay Apertura 2026, Millonarios cayó en condición de visitante ante el Deportivo Pasto 2 goles a 1, resultado que dejó al conjunto capitalino como colero del campeonato, sin puntos, una situación que llevó a las directivas del club a tomar decisiones.

Frente a esto, la institución tomó la determinación de no continuar con el proceso del entrenador Hernán Torres. Así lo dio a conocer el equipo "Embajador" por medio de un comunicado oficial publicado en sus canales oficiales.

“Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como director técnico del equipo”, expresó la escuadra "Albiazul".

Esto, no sin antes agradecer el trabajo y dedicación del entrenador ibaguereño de 64 años, por su aporte a la institución durante su segunda etapa por el conjunto Embajador.

“Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega, dedicación en esta etapa en el club. Sin duda su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución”, manifestó el equipo capitalino, que le deseó éxitos a Torres en sus proyectos futuros.

Millonarios tomó esta decisión tras evaluar el rendimiento del equipo en el inicio de la temporada, el cual no ha sido el esperado, un hecho que ha desatado malestar en la afición.

Después de tres fechas disputadas por la Liga BetPlay Apertura 2026, el club no ha logrado sumar puntos, hecho que ubica al club en la última casilla de la tabla general del campeonato sin puntos.

De esta manera, se cierra un nuevo capítulo para el técnico Hernán Torres con los "Embajadores", escuadra de la que estuvo a cargo durante cinco meses, tiempo en el que dirigió 19 partidos, con un saldo de ocho derrotas, seis triunfos y cinco empates entre Liga y Copa BetPlay, con un rendimiento de 40,3%.

Tras la salida de Torres, se comienzan a poner nombres sobre la mesa, como el del venezolano Rafael Dudamel y los argentinos Gustavo Álvarez y Ariel Holan, como posibles candidatos para remplazar a Torres.

Por ahora, el club capitalino tendría un técnico encargado para el juego del próximo domingo 1 de enero ante el Independiente Medellín, válido por la cuarta fecha del rentado local.