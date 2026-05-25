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Lunes, 25 de mayo de 2026
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México

Claudia Sheinbaum confirmó que México permitirá que Irán establezca allí su campamento base para que no pernocte en Estados Unidos durante el Mundial

mayo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Los jugadores están en el Grupo G y debutarán el 15 de junio en un partido contra Nueva Zelanda.

Este lunes, México anunció que permitirá que Irán tenga su base en el país durante el Mundial de 2026 para que sus jugadores puedan evitar las restricciones de visado de Estados Unidos.

La selección nacional iraní tiene previsto disputar sus tres partidos de la primera fase en estadios de Estados Unidos, pero anunció el sábado que la FIFA había respaldado su plan de pernoctar en el lado mexicano de la frontera para evitar problemas con los visados.

La incertidumbre ha ensombrecido la participación del equipo iraní en el torneo desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar contra el régimen de Irán a finales de febrero.

El equipo había planeado originalmente establecer su campamento en Tucson, en el estado estadounidense de Arizona.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló, en medio de la problemática, que “Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar. “Nos preguntaron, pero si van a jugar los tres partidos allá, entonces, nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dije sí, sin problema”, precisó.

“Entonces están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos, entonces nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México”, concluyó Sheinbaum.

En ese contexto, el equipo iraní eligió el estado fronterizo noroccidental de Tijuana como base, donde se recuperarán entre dos partidos en Los Ángeles y un tercero en Seattle.

Los jugadores iraníes están en el Grupo G y debutarán el 15 de junio en un partido contra Nueva Zelanda.

Finalmente, Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas están coordinando con la FIFA los detalles de la estancia de los iraníes.

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