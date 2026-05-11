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Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez da discurso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya mientras mueren presos políticos en Venezuela

mayo 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Se trata del primer viaje a Europa de Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez da inicio este lunes a su participación en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Países Bajos, por la disputa sobre la región petrolera de Esequibo, mientras se denuncia un nuevo fallecimiento de un preso político del régimen de Venezuela.

La encargada de la dictadura desde la captura de Nicolás Maduro pronuncia este lunes un discurso en las audiencias públicas de la CIJ sobre el fondo del caso relativo al Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela).

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Rodríguez encabeza la delegación del régimen que hace parte de la audiencia ante el principal órgano judicial de las Naciones Unidas por la disputa en una zona potencialmente rica en petróleo.

"El único que tiene titularidad sobre el territorio en esta controversia territorial es Venezuela", dijo Rodríguez al llegar a Países Bajos en una transmisión de la televisión del régimen.

Se trata del primer viaje a Europa de Rodríguez desde que asumió el poder después del operativo de las fuerzas de Estados Unidos en Caracas en el que además de Maduro, fue extraída Cilia Flores y llevados hasta Nueva York.

Rodríguez, cabe resaltar, está sancionada por la Unión Europea, lo cual le prohíbe viajar a la región desde 2018, aunque en 2024 acudió a La Haya para entregar documentos con los argumentos que señalaban que el territorio es de Venezuela.

El objeto de la controversia es un territorio fronterizo de 160.000 km² alrededor del río Esequibo, compuesto en su mayor parte por selva y una zona marítima en la que se han realizado importantes descubrimientos de petróleo y gas.

Guyana solicitó el lunes a los jueces de la CIJ que dictaminen que Venezuela no tiene un derecho legítimo sobre la región del río Esequibo.

El canciller del régimen, Yván Gil, dijo que el reclamo de Venezuela sobre el territorio es indiscutible. Reiteró que el país no reconoce la jurisdicción de la CIJ sobre la disputa y que la solución deberá alcanzarse mediante negociaciones.

En 2018, Guyana llevó el caso ante la CIJ, que se ocupa de las disputas entre Estados, y le pidió que confirmara la frontera establecida en un arbitraje de 1899 entre las partes.

La sentencia definitiva del caso se dictará dentro de unos meses. Las resoluciones de la CIJ son vinculantes e inapelables, pero el tribunal no tiene medios para hacerlas cumplir por sí mismo, por lo que depende del Consejo de Seguridad de la ONU.

La represión en Venezuela no cesa

El domingo fue hallado en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco el cuerpo sin vida del preso político José Manuel García Sabino, exconcejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien había denunciado corrupción en la Alcaldía y el Concejo Municipal, según denunció la ONG Foro Penal, citada por la prensa internacional.

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Cuatro días antes, el régimen de Venezuela reconoció la muerte del también detenido por motivos políticos Víctor Hugo Quero Navas, nueve meses después su fallecimiento y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia.

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