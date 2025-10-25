“Colombia ya no es la misma sociedad que veía héroes en los toreros”: senadora Esmeralda Hernández celebra el fin de las corridas de toros

Con una decisión unánime, la Corte Constitucional ratificó la ley que prohíbe las corridas de toros, las corralejas, el coleo, las peleas de gallos y otras formas de entretenimiento basadas en la violencia contra los animales. La llamada "Ley No Más Olé", sancionada en 2024, entra ahora en plena vigencia, con un periodo de transición de tres años para la reconversión de plazas y actividades.

La senadora Esmeralda Hernández, promotora de la norma, afirmó que "Colombia ya no es la misma sociedad de hace 30 años que reconocía en la tauromaquia una práctica cultural". Según la congresista, el país ha cambiado gracias a una transformación cultural y una creciente conciencia ciudadana que rechaza el maltrato animal como espectáculo.

VEA TAMBIÉN Rescate en el río Negro: jaguar herido es salvado tras horas de lucha en el agua o

“La ley más demandada en la historia del país fue también la más defendida por la ciudadanía”, afirmó Hernández, resaltando que la Corte no solo mantuvo la ley, sino que amplió la prohibición a otras prácticas crueles con animales. Además, aseguró que la Plaza de Toros La Santamaría “hoy está más viva que nunca”, albergando eventos culturales y ferias animalistas.

Sobre las personas que vivían de la tauromaquia, Hernández explicó que ya se estableció una comisión interinstitucional para acompañar procesos de reconversión laboral, que incluye alternativas como emprendimientos o la creación de un museo taurino con participación del sector.

Con esta decisión, Colombia se une a una tendencia global que busca redefinir la relación con los animales y sale de la lista de 8 países que permiten las corridas de toros. Para Hernández, este es “el logro más importante en la historia del país por los derechos de los animales”.