NTN24
Sábado, 25 de octubre de 2025
Sábado, 25 de octubre de 2025
Corridas de toros

“Colombia ya no es la misma sociedad que veía héroes en los toreros”: senadora Esmeralda Hernández celebra el fin de las corridas de toros

octubre 25, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
La Corte Constitucional ratificó la Ley 2385 de 2024, conocida como "Ley No Más Olé", que prohíbe definitivamente las corridas de toros y otros espectáculos con animales en Colombia. En entrevista exclusiva con Clic Verde, la senadora Esmeralda Hernández, autora de la ley, explica cómo se logró este cambio histórico.

Con una decisión unánime, la Corte Constitucional ratificó la ley que prohíbe las corridas de toros, las corralejas, el coleo, las peleas de gallos y otras formas de entretenimiento basadas en la violencia contra los animales. La llamada "Ley No Más Olé", sancionada en 2024, entra ahora en plena vigencia, con un periodo de transición de tres años para la reconversión de plazas y actividades.

La senadora Esmeralda Hernández, promotora de la norma, afirmó que "Colombia ya no es la misma sociedad de hace 30 años que reconocía en la tauromaquia una práctica cultural". Según la congresista, el país ha cambiado gracias a una transformación cultural y una creciente conciencia ciudadana que rechaza el maltrato animal como espectáculo.

o

“La ley más demandada en la historia del país fue también la más defendida por la ciudadanía”, afirmó Hernández, resaltando que la Corte no solo mantuvo la ley, sino que amplió la prohibición a otras prácticas crueles con animales. Además, aseguró que la Plaza de Toros La Santamaría “hoy está más viva que nunca”, albergando eventos culturales y ferias animalistas.

Sobre las personas que vivían de la tauromaquia, Hernández explicó que ya se estableció una comisión interinstitucional para acompañar procesos de reconversión laboral, que incluye alternativas como emprendimientos o la creación de un museo taurino con participación del sector.

Con esta decisión, Colombia se une a una tendencia global que busca redefinir la relación con los animales y sale de la lista de 8 países que permiten las corridas de toros. Para Hernández, este es “el logro más importante en la historia del país por los derechos de los animales”.

Temas relacionados:

Corridas de toros

Prohibición

Cultura

Colombia

Leyes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es el momento más crítico que tiene Colombia en su relación con EE. UU.": experto frente a las sanciones históricas del gobierno norteamericano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las opciones de actuar se van acercando más": excomandante de la Armada de Colombia sobre despliegue de portaaviones estadounidense en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"Petro parecía un activista en lugar de un mandatario": Juan Falkonerth sobre polémico discurso público del presidente en Nueva York

Gregorio Eljach, procurador, hace un llamado a la armonía, tras el momento de tesión entre Colombia e Israel - Foto: EFE
Procuraduría

Procurador de Colombia hace un llamado a la "armonía en las relaciones internacionales" tras crisis en las relaciones con Israel

Protestas | Foto Canva
Protestas

Redadas de ICE generan temor en Miami y protestas ante la llegada del Mundial FIFA 2026

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
James Rodríguez, jugador colombiano en el Club León de México - Foto: EFE
Club León

Este es el nombre que suena con más fuerza para ser el nuevo director técnico de James Rodríguez en el Club León

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"Petro parecía un activista en lugar de un mandatario": Juan Falkonerth sobre polémico discurso público del presidente en Nueva York

Futuro incierto para James Rodríguez en el Club León - Foto: EFE
James Rodríguez

El futuro del futbolista colombiano James Rodríguez en el Club León de México sigue siendo incierto

Presidente estadounidense, Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski - Foto AFP
Ucrania

Presidente Zelenski urge a Trump a sellar acuerdo de paz en Ucrania durante conversación telefónica

Gianni Infantino - AFP
FIFA

Tras recibir presiones para suspender a Israel por el conflicto en Gaza, el presidente de la FIFA se pronunció al respecto

MTV | Foto AFP
MTV

Fin de una era: MTV apaga sus canales de música tras más de 40 años marcando la cultura pop

Gregorio Eljach, procurador, hace un llamado a la armonía, tras el momento de tesión entre Colombia e Israel - Foto: EFE
Procuraduría

Procurador de Colombia hace un llamado a la "armonía en las relaciones internacionales" tras crisis en las relaciones con Israel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda