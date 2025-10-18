NTN24
Sábado, 18 de octubre de 2025
Rescate

Rescate en el río Negro: jaguar herido es salvado tras horas de lucha en el agua

octubre 18, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
JAGUAR - Foto capturas de pantalla de Segurança Pública do Amazonas
Un jaguar con múltiples heridas de bala fue rescatado por autoridades brasileñas mientras nadaba agotado en el río Negro, el felino luchó por su vida durante horas antes de ser atendido por especialistas. El caso ha generado conmoción y vuelve a poner en foco las amenazas que enfrenta la fauna amazónica.

Un hecho conmovedor sacudió al Amazonas brasileño cuando un jaguar herido fue visto nadando sin rumbo en las aguas del río Negro, embarcaciones que transitaban la zona alertaron a la Policía Militar Ambiental, al notar que el felino, claramente agotado, se aferraba con sus garras a una boya para no hundirse. El animal llevaba horas luchando por mantenerse a flote.

Una lancha con autoridades y especialistas en fauna silvestre acudió al lugar para intentar salvarlo. En un operativo delicado, lo transportaron lentamente hasta la orilla para poder brindarle atención médica. Las imágenes del rescate, difundidas por la Secretaría de Seguridad Pública de Amazonas, muestran la tensión del momento y el estado crítico del jaguar.

El animal presentaba más de 30 fragmentos de proyectiles de arma de fuego en la cabeza, el cuello y el rostro. Además, tenía varios dientes rotos y una grave lesión en uno de sus ojos. Fue trasladado inmediatamente a una clínica veterinaria en Manaos, donde recibió tratamiento intensivo. Actualmente se encuentra en un zoológico de la región, en recuperación bajo constante monitoreo.

Las autoridades aún no han identificado al o los responsables del ataque, pero se abrió una investigación. Activistas por los derechos de los animales han condenado el hecho, exigiendo justicia y mayor protección para la fauna silvestre.

El jaguar (Panthera onca) es el mayor felino de América y una especie clave en los ecosistemas selváticos. En Brasil se estima que aún viven cerca de 10.000 ejemplares, pero enfrentan amenazas constantes: pérdida de hábitat, deforestación, conflictos con humanos y caza furtiva.

