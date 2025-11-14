NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Precio del dólar en Venezuela

Precio del dólar en Venezuela se desacelera y cierra la semana en Bs. 234,87

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Dólares / FOTO: EFE
Dólares / FOTO: EFE
El precio del dólar oficial en Venezuela registró una semana con desaceleración en el alza, con un incremento total de 0,56% y cerró en 234,87 bolívares.

En días anteriores la divisa estadounidense aumentó en promedio 1% de su valor diario. El incremento acumulado del dólar oficial fue de 2,80%, mientras que en comparación con el cierre de octubre el alza es de 5,02%.

Por otra parte el precio del euro se ubicó en 273,08 bolívares, al cierre de este 13 de noviembre, con un incremento de 1,08% en la jornada.

A finales de mayo, el régimen venezolano comenzó una cruzada contra creadores de cuentas digitales que publicaban el precio del dólar paralelo, o dólar negro.

Al mismo tiempo la vicepresidenta Delcy Rodríguez amenazó a los comercios con acatar de inmediato el precio del dólar del Banco Central de Venezuela, que tenía un margen importante de diferencia con el paralelo.

De inmediato se desplegaron funcionarios administrativos a fiscalizar comercios, mientras que los policías realizaban masivas detenciones a creadores de portales que reflejaban la tasa paralela.

El argumento era que éstos imponían deliberadamente precios de especulación para perjudicar las políticas económicas de Maduro.

El propio gobierno ubicó en "más de 30 detenidos" por "especular" con el precio del dólar, en arrestos ejecutados en Caracas, Aragua, Barinas, Lara, La Guaira, Mérida, Miranda, Yaracuy y Zulia.

Sin embargo, el dólar continuó en asenso mientras los venezolanos sortean la devaluación del bolívar.

