NTN24
Sábado, 15 de noviembre de 2025
Diosdado Cabello

"Este pueblo es absolutamente invencible": Diosdado Cabello recorre Caracas de madrugada tras las inquietantes declaraciones de Trump

noviembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, colaborador del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: X / EFE
Mientras manejaba el vehículo, el 'número dos' del chavismo destacó el "ambiente de tranquilidad" que se vive en la ciudad capitalina.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano, Diosdado Cabello, recorrió las calles de Caracas en horas de la madrugada de este sábado, luego de darse a conocer unas declaraciones de Trump en las que afirma que “ya tomó una decisión sobre Venezuela”.

Posterior al pronunciamiento del titular de la Casa Blanca, Cabello, a bordo de una camioneta, grabó un video en que se muestra monitoreando distintas posiciones militares de la capital venezolana.

Mientras manejaba el vehículo, el número dos del chavismo destacó el “ambiente de tranquilidad” que se vive en la ciudad.

"El pueblo de Caracas se encuentra en Los Próceres, dando vueltas, divirtiéndose, caminando y no hay nada que detenga a este pueblo", expresó a través del video inicialmente difundido en su canal de Telegram.

Respecto a la creciente tensión con Estados Unidos debido al despliegue militar de la unión americana en el Caribe, Cabello indicó que el pueblo venezolano es "absolutamente invencible”.

En ese sentido, este hombre, por el cual la justicia norteamericana ofrece 25 millones de dólares de recompensa para dar con su captura, resaltó que Venezuela va a “vencer, luchar y resistir en paz".

Al pasar por la avenida Bolívar, Cabello insistió en que el despliegue de seguridad responde a la estrategia de la “Revolución Bolivariana” fundamentada en la “fusión Popular-Militar-Policial”.

Cabello, vale decir, ha estado muy activo con sus pronunciamientos durante las últimas semanas a raíz de la crisis que experimenta la Casa Blanca y Miraflores.

Hasta el momento la dictadura madurista está a la expectativa de lo que pueda suceder en Venezuela. Si bien Trump dijo que ya tiene una decisión tomada, también expresó ante una periodista que “no la haría pública aún”.

La respuesta del jefe de Estado estadounidense se da un día después de que el Departamento de Guerra anunciara el inicio de la Operación Lanza del Sur, como una nueva ofensiva contra los carteles de la droga en el Caribe, incluido el cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro.

Pete Hegseth, secretario de Guerra, anunció la puesta en marcha de la nueva operación, una misión liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur.

Hegseth aseveró que Trump ordenó tomar medidas, por lo que el Departamento de Guerra "está cumpliendo", antes de dar inicio a la operación.

La misión busca, entretanto, defender a Estados Unidos, expulsar a los narcoterroristas del hemisferio y proteger al país de las drogas que están cobrando la vida de muchas personas.

