El Servicio Geológico Colombiano entrega detalles de la acción del volcán Puracé y solicita a la población estar atenta a los mensajes emitidos por las autoridades

El Servicio Geológico Colombiano, por medio de un comunicado, entregó detalles sobre las emisiones de cenizas emitidas por el volcán Puracé, en el departamento del Cauca, durante los últimos días, situación que ha despertado preocupación en la comunidad.

Ante esto, por medio de un oficio la entidad indicó que “esto se debe a emisiones de gases y ceniza del volcán Puracé, que continúa presentando actividad sísmica relacionada con dinámica de fluidos localizada a niveles superficiales debajo de su cráter”.

Asimismo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) señaló que se mantiene la alerta amarilla en la zona y sus alrededores, teniendo en cuenta que la dispersión de las cenizas se encuentra sujeta a “cambios en el régimen de viento”.

De igual manera, el SGC dejó claro que la acción volcánica que se presenta actualmente por parte del volcán Puracé puede llegar a generar “incandescencias, pequeñas explosiones en el cráter, anomalías térmicas de baja energía, ruidos, sismos sentidos, olores, precipitación de azufre en inmediaciones al cráter y en fuentes termales y fumarolas, desgasificación en zonas diferentes al cráter, formación de grietas y ocurrencia de lahares menores”.

Ante esto, el Servicio Geológico Colombia solicitó a los pobladores de las comunidades aledañas al volcán que no accedan al “edificio volcánico” y permanezcan atentos a la información emitida por la entidad y atiendan las “instrucciones de las autoridades”, tanto locales, departamentales, como de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

La alerta emitida se encuentra dirigida principalmente a las veredas ubicadas en el noroccidente del municipio de Puracé, como lo son Cristales, Anambío, Alto Michabala, Chapío. Asimismo, Coconuco, la cabecera de este lugar, también se encuentra incluido dentro de este llamado de precaución.

¿Dónde queda ubicado el volcán Puracé?

Este volcán que hace parte del Parque Nacional Natural de Puracé está ubicado en el departamento del Cauca, a unos 27 kilómetros al sureste de Popayán.