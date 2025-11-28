NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Volcán Puracé - Foto: AFP
Volcán Puracé - Foto: AFP
Volcán

El Servicio Geológico Colombiano entrega detalles de la acción del volcán Puracé y solicita a la población estar atenta a los mensajes emitidos por las autoridades

noviembre 28, 2025
Por: Natalya Baquero González
La alerta se encuentra dirigida principalmente a las veredas ubicadas en el noroccidente del municipio de Puracé.

El Servicio Geológico Colombiano, por medio de un comunicado, entregó detalles sobre las emisiones de cenizas emitidas por el volcán Puracé, en el departamento del Cauca, durante los últimos días, situación que ha despertado preocupación en la comunidad.

Ante esto, por medio de un oficio la entidad indicó que “esto se debe a emisiones de gases y ceniza del volcán Puracé, que continúa presentando actividad sísmica relacionada con dinámica de fluidos localizada a niveles superficiales debajo de su cráter”.

Asimismo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) señaló que se mantiene la alerta amarilla en la zona y sus alrededores, teniendo en cuenta que la dispersión de las cenizas se encuentra sujeta a “cambios en el régimen de viento”.

De igual manera, el SGC dejó claro que la acción volcánica que se presenta actualmente por parte del volcán Puracé puede llegar a generar “incandescencias, pequeñas explosiones en el cráter, anomalías térmicas de baja energía, ruidos, sismos sentidos, olores, precipitación de azufre en inmediaciones al cráter y en fuentes termales y fumarolas, desgasificación en zonas diferentes al cráter, formación de grietas y ocurrencia de lahares menores”.

Ante esto, el Servicio Geológico Colombia solicitó a los pobladores de las comunidades aledañas al volcán que no accedan al “edificio volcánico” y permanezcan atentos a la información emitida por la entidad y atiendan las “instrucciones de las autoridades”, tanto locales, departamentales, como de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

La alerta emitida se encuentra dirigida principalmente a las veredas ubicadas en el noroccidente del municipio de Puracé, como lo son Cristales, Anambío, Alto Michabala, Chapío. Asimismo, Coconuco, la cabecera de este lugar, también se encuentra incluido dentro de este llamado de precaución.

¿Dónde queda ubicado el volcán Puracé?

Este volcán que hace parte del Parque Nacional Natural de Puracé está ubicado en el departamento del Cauca, a unos 27 kilómetros al sureste de Popayán.

Temas relacionados:

Volcán

Servicio Geológico Colombiano

Alerta

Cauca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo": analista sobre sanción del CNE a campaña electoral ‘Petro Presidente’

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este régimen por fin tiene miedo y está atemorizado": analista en seguridad tras anuncio de Trump de operaciones terrestres "muy pronto" contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela": jefe de bancada en el Congreso del candidato presidencial hondureño que recibió apoyo de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ucrania propone repatriación de mercenarios cubanos usados por Rusia como "carne de cañón" a cambio de 19 presos políticos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Luis Peche, activista venezolano
Represión

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pudiera obtener una cantidad de garantías importantes si se sienta a negociar su salida del poder": Alejandro Hernández sobre asedio de EE. UU. sobre el régimen

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro le responde a Enrique Vargas Lleras - Foto: EFE
Petro en Lista Clinton

El presidente Petro se pronunció tras la solicitud que hizo Enrique Vargas Lleras a Elon Musk para que le restrinja cuenta de X

Christopher Landau y Gustavo Petro (EFE)
Christopher Landau

"Es muy trágico para el pueblo colombiano que sea representado por una persona de tan bajo carácter moral": subsecretario Landau responde al presidente Petro

Poliamor - Canva
Relaciones

La advertencia que lanzó el Vaticano contra "la promoción del poliamor"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro le responde a Enrique Vargas Lleras - Foto: EFE
Petro en Lista Clinton

El presidente Petro se pronunció tras la solicitud que hizo Enrique Vargas Lleras a Elon Musk para que le restrinja cuenta de X

Dólares / FOTO: EFE
Precio del dólar en Venezuela

Precio del dólar en Venezuela se desacelera y cierra la semana en Bs. 234,87

María Camila Vargas, patinadora colombiana - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

De un sueño a una realidad: la historia de María Camila Vargas, una joven patinadora que le ha dado alegrías a Colombia

Christopher Landau y Gustavo Petro (EFE)
Christopher Landau

"Es muy trágico para el pueblo colombiano que sea representado por una persona de tan bajo carácter moral": subsecretario Landau responde al presidente Petro

AgiBot A2/ Will Smith - Fotos AFP
Robots

Robot de tamaño humano similar al de película de Will Smith consigue Récord Guinness tras caminar durante tres días una distancia que superó los 100 kilómetros

Submarino | Foto Canva
Fuerzas Militares

Este país sudamericano ya tiene cuatro submarinos de ataque y avanza hacia su primera nave de propulsión nuclear

Lionel Messi y Luis Suárez (EFE)
Lionel Messi

Equipo de Luis Suárez y Lionel Messi salió campeón y jugará la próxima temporada en la tercera división del fútbol de Uruguay

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre