Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

La agencia de noticias Reuters reveló detalles inéditos de la conversación telefónica que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo con Nicolás Maduro el pasado 21 de noviembre.

Citando fuentes de la Casa Blanca, Reuters detalló que la llamada duró menos de 15 minutos y en ella Maduro planteó al menos cinco requisitos específicos para dejar el poder.

El dictador venezolano solicitó amnistía total para él y su familia, considerando que la justicia estadounidense lo considera fugitivo y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

Entre las exigencias reveladas también está el levantamiento de sanciones administrativas y financieras sobre Maduro y su núcleo familiar, que incluyen el bloqueo de bienes, inmuebles, vehículos y cuentas bancarias.

Adicionalmente, pidió el archivo de los procesos en la Corte Penal Internacional, donde existen dos expedientes en fase avanzada por aproximadamente 9.000 casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Maduro también exigió anular las sanciones contra al menos 100 miembros del régimen, incluidos mandos militares y policiales investigados por socavar la democracia y cometer violaciones de derechos humanos.

Como quinta condición, propuso que Delcy Rodríguez asuma el poder en un periodo de transición previo a posibles elecciones.

De acuerdo con Reuters, Trump rechazó categóricamente todas las peticiones, manteniendo una única opción: la salida inmediata de Maduro en un plazo de una semana, ofreciendo únicamente un salvoconducto para preservar su vida y la de su familia en el exilio.

Este plazo venció el pasado 28 de noviembre, después de lo cual Trump intensificó las medidas contra el régimen venezolano.

En su más reciente aparición pública frente al Palacio de Miraflores, Maduro no mencionó la llamada ni sus condiciones. En cambio, afirmó contar con "200 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y 200 mil policías" dispuestos, y declaró: "Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico. Son 22 semanas que nos han puesto a prueba".

Mientras tanto, las tropas estadounidenses mantienen intensas maniobras militares desde dos bases en Puerto Rico. Aviones de combate F-35 Lightning, transportes C-130 Hércules y helicópteros V-22 Osprey realizan ejercicios permanentes en las bases de Roosevelt Roads en Ceiba y el aeropuerto Mercedita de Ponce, en preparación para una eventual operación contra el denominado Cartel de los Soles.

Las aeronaves realizan procedimientos cargadas con armamento real, mientras el portaaviones USS Gerald R. Ford permanece en aguas del Caribe como parte de la misión Lanza del Sur contra organizaciones de narcotráfico en la región.

El lunes primero de diciembre, el presidente Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con el Consejo de Seguridad Nacional para abordar el tema de Venezuela.

Además, hay expectativa sobre una reunión prevista para este martes con todo su gabinete, así como un posterior anuncio desde el salón Roosevelt, un espacio reservado para anuncios importantes.