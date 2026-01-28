“Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria al régimen, puede terminar preso”: María Corina Machado le responde a Petro

La líder política venezolana María Corina Machado sostuvo una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio y una vez culminó, atendió a los medios en una breve rueda de prensa en la que se refirió, entre otras cosas, a la petición del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El mandatario colombiano pidió que Nicolás Maduro sea devuelto a Venezuela para que sea juzgado en ese país y no en Estados Unidos, tras su captura en una operación ordenada desde Washington el pasado 3 de enero.

Ante esta solicitud, María Corina respondió: “Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen, puede terminar presa como María Lourdes Afiuni; ¿son esos jueces los que Petro piensa que van a juzgar a Maduro?”

La líder política venezolana prosiguió, agradeciendo el actuar de la justicia internacional: “La justicia internacional ha actuado, nosotros lo agradecemos y por el bien de Venezuela, de Colombia y de la región hay que acompañar este proceso”.

A su salida de la reunión, que duró un poco más de una hora, Machado se mostró complacida por la conversación que mantuvo con Rubio y aseguró además que “la liberación de Venezuela va a tener un impacto inmenso en todos los países de las Américas”.

“Puedo asegurarles a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y del gobierno del presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio”, subrayó.