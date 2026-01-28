NTN24
“Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria al régimen, puede terminar preso”: María Corina Machado le responde a Petro

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado y Gustavo Petro / FOTO: EFE
La premio Nobel de Paz le contestó al mandatario colombiano quien solicitó la liberación del líder del régimen venezolano.

La líder política venezolana María Corina Machado sostuvo una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio y una vez culminó, atendió a los medios en una breve rueda de prensa en la que se refirió, entre otras cosas, a la petición del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El mandatario colombiano pidió que Nicolás Maduro sea devuelto a Venezuela para que sea juzgado en ese país y no en Estados Unidos, tras su captura en una operación ordenada desde Washington el pasado 3 de enero.

Ante esta solicitud, María Corina respondió: “Me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen, puede terminar presa como María Lourdes Afiuni; ¿son esos jueces los que Petro piensa que van a juzgar a Maduro?”

La líder política venezolana prosiguió, agradeciendo el actuar de la justicia internacional: “La justicia internacional ha actuado, nosotros lo agradecemos y por el bien de Venezuela, de Colombia y de la región hay que acompañar este proceso”.

A su salida de la reunión, que duró un poco más de una hora, Machado se mostró complacida por la conversación que mantuvo con Rubio y aseguró además que “la liberación de Venezuela va a tener un impacto inmenso en todos los países de las Américas”.

“Puedo asegurarles a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y del gobierno del presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio”, subrayó.

