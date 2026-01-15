"Estamos ante el principio del fin del cautiverio venezolano": la diputada española Cayetana Álvarez apunta contra el gobierno de Pedro Sánchez por su posición tras la captura de Maduro

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular de España, brindó este jueves una dura réplica contra el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por la posición del gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la situación en Venezuela.

Álvarez comenzó señalando que “Trump no ha secuestrado a un presidente legítimo; ha puesto fin a la impunidad de un criminal”.

A su vez, no ahorró palabras en contra de Nicolás Maduro, de quien dijo que fue “el tirano del Helicoide, la Tumba y el SEBIN, de la tortura como norma, el saqueo como sistema, el exilio como castigo y del asesinato como forma de poder”.

“Estamos ante el principio del fin del cautiverio venezolano y ojalá también del cubano”, resaltó.

En ese sentido, criticó duramente la posición del gobierno español tras la captura de Nicolás Maduro. “El gobierno carga contra la intervención americana, pero a la vez se arroba sus efectos”.

La parlamentaria también se refirió a la liberación de presos políticos y la intromisión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien dijo: “Se especializó en el tráfico de presos políticos”.

“Señor Albares, responda, cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter. Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista”, dijo.

La diputada también se refirió a la reciente excarcelación de presos políticos de nacionalidad española y criticó las medidas cautelares en su contra.

“Cómo es posible que siendo españoles sigan sometidos a medidas cautelares impuestas por una tiranía extranjera. Queremos a todos los presos libres, sin mordazas porque no son rehenes ni detergente moral para blanquear a nadie, tampoco a ustedes”, indicó.

Al mismo tiempo, apuntó contra el gobierno español por “desconocer” la “voluntad soberana del pueblo venezolano” e ir “contra las actas heroicamente recogidas por el pueblo”.

“Ustedes montaron una operación para extraer de Venezuela al presidente legítimo. Trump extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia y ustedes extrajeron al presidente legítimo, disfrazada de operación humanitaria”, señaló.

De igual manera, se pronunció sobre el pedido del canciller español a la Unión Europea para que levante las sanciones en contra de Delcy Rodríguez.

“El gobierno quiere liberar a Delcy, es la única liberación que les importa de verdad. El señor Albares implora a Europa que les quite las sanciones, su postración ante una torturadora es humillante y elocuente”, expresó.

“El gobierno socialista quiere reciclar al régimen chavista, salvar a Delcy para salvarse a sí mismo, quiere una transición lampedusiana, que todo cambie para que todo siga igual”, añadió.