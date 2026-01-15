NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Estamos ante el principio del fin del cautiverio venezolano": la diputada española Cayetana Álvarez apunta contra el gobierno de Pedro Sánchez por su posición tras la captura de Maduro

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
La diputada española del Partido Popular también se refirió a la liberación de presos políticos y acusó al expresidente José Luis Zapatero de “traficar” con ellos junto al régimen.

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular de España, brindó este jueves una dura réplica contra el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por la posición del gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la situación en Venezuela.

Álvarez comenzó señalando que “Trump no ha secuestrado a un presidente legítimo; ha puesto fin a la impunidad de un criminal”.

A su vez, no ahorró palabras en contra de Nicolás Maduro, de quien dijo que fue “el tirano del Helicoide, la Tumba y el SEBIN, de la tortura como norma, el saqueo como sistema, el exilio como castigo y del asesinato como forma de poder”.

Estamos ante el principio del fin del cautiverio venezolano y ojalá también del cubano”, resaltó.

En ese sentido, criticó duramente la posición del gobierno español tras la captura de Nicolás Maduro. “El gobierno carga contra la intervención americana, pero a la vez se arroba sus efectos”.

La parlamentaria también se refirió a la liberación de presos políticos y la intromisión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien dijo: “Se especializó en el tráfico de presos políticos”.

“Señor Albares, responda, cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter. Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista”, dijo.

La diputada también se refirió a la reciente excarcelación de presos políticos de nacionalidad española y criticó las medidas cautelares en su contra.

Cómo es posible que siendo españoles sigan sometidos a medidas cautelares impuestas por una tiranía extranjera. Queremos a todos los presos libres, sin mordazas porque no son rehenes ni detergente moral para blanquear a nadie, tampoco a ustedes”, indicó.

Al mismo tiempo, apuntó contra el gobierno español por “desconocer” la “voluntad soberana del pueblo venezolano” e ir “contra las actas heroicamente recogidas por el pueblo”.

Ustedes montaron una operación para extraer de Venezuela al presidente legítimo. Trump extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia y ustedes extrajeron al presidente legítimo, disfrazada de operación humanitaria”, señaló.

De igual manera, se pronunció sobre el pedido del canciller español a la Unión Europea para que levante las sanciones en contra de Delcy Rodríguez.

El gobierno quiere liberar a Delcy, es la única liberación que les importa de verdad. El señor Albares implora a Europa que les quite las sanciones, su postración ante una torturadora es humillante y elocuente”, expresó.

El gobierno socialista quiere reciclar al régimen chavista, salvar a Delcy para salvarse a sí mismo, quiere una transición lampedusiana, que todo cambie para que todo siga igual”, añadió.

Felipe González, expresidente del Gobierno de España
Felipe González

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Nicolás Maduro | Foto EFE
Presos políticos

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

María Corina Machado y Donald Trump | Foto AFP
María Corina Machado

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Diosmer Daniel Rumbos García - Foto Archivo
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

