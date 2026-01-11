NTN24
Domingo, 11 de enero de 2026
María Corina Machado

"Nuestras dos naciones se abren paso para decidir libremente su futuro": el mensaje de María Corina Machado sobre Irán en el que menciona a Maduro

enero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Protestas en Londres por Irán y María Corina Machado. (EFE)
Al menos 192 manifestantes han muerto en las protestas antigubernamentales más multitudinarias en Irán desde hace tres años, denunció este domingo una ONG.

La líder de la democracia y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, publicó este domingo un sentido mensaje dirigido a los iraníes que se han movilizado en las últimas horas en las calles de su país.

Machado encontró en las manifestaciones iraníes un punto en común con los últimos hechos que se han desencadenado en Venezuela.

“Mi profundo respeto al valiente pueblo de Irán que a esta hora permanece protestando en las calles de más de 100 ciudades de ese país, a pesar de la brutal represión que enfrentan”, expresó Machado.

Para la ganadora del Premio Nobel de la Paz los iraníes con las protestas “rechazan el hambre y la opresión a la que han estado sometidos durante años por parte de un régimen autoritario, un régimen que se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo en Venezuela”.

“Hoy, cuando Maduro ha sido obligado a enfrentar la justicia, y cuando el pueblo de Irán desafía la brutalidad de un régimen autoritario -que también se creía eterno- y sus aliados, nuestras dos naciones se abren paso para decidir libremente su futuro, lejos de toda coacción y violencia”, consideró.

Finalmente, Machado envió toda “su fuerza y respaldo” en estas horas, y su “solidaridad a las familias de los héroes fallecidos”. “Nuestra hora se acerca. Muy pronto, los pueblos de Irán y Venezuela seremos libres”, afirmó.

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Estas manifestaciones son uno de los mayores desafíos al gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, tras la guerra de 12 días de Israel contra la república islámica en junio, respaldada por Estados Unidos, que se declara "dispuesto a ayudar" al pueblo.

En caso de un ataque militar estadounidense, "tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos", advirtió este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, citado por la televisión pública.

En Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que "todos esperamos que la nación persa sea pronto liberada del yugo de la tiranía".

En una entrevista retransmitida este domingo por la televisión estatal IRIB el presidente iraní Masud Pezeshkian afirmó que "el pueblo no debe permitir que los alborotadores alteren la sociedad".

Son sus primeras declaraciones después de que las protestas antigubernamentales se intensificaran las últimas tres noches.

Videos publicados en las redes sociales muestran multitudes en las calles en nuevas protestas en varias ciudades, como la capital, Teherán, y Mashhad en el este.

Los videos se filtraron a pesar del cierre total de internet en el país, que ha imposibilitado la comunicación con el mundo exterior a través de aplicaciones de mensajería o incluso las líneas telefónicas.

