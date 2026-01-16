Expresidente Juan Manuel Santos reveló que Donald Trump propuso una intervención en Venezuela en 2017: "Nos quedamos bastante sorprendidos"

El expresidente de Colombia y Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, dijo que Donald Trump había planteado una intervención en Venezuela durante una reunión con líderes latinoamericanos en 2017, durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos.

En una entrevista con el diario Financial Times publicada este viernes, el exmandatario reveló que Trump lanzó la idea durante un encuentro en Nueva York en septiembre de 2017, lo que generó asombro entre los presentes.

"Dijo, medio en broma, medio en serio: 'Miren a Venezuela, creo que se podría arreglar rápidamente con una invasión'", contó Santos en la entrevista sobre las supuestas palabras que utilizó el mandatario estadounidense en ese entonces.

"Los latinoamericanos nos quedamos bastante sorprendidos", indicó el exmandatario colombiano sobre la propuesta de Donald Trump.

Santos, a su vez, se mostró en desacuerdo con las decisiones de la administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro.

"Han destituido a Maduro (...) pero lo han reemplazado por su segunda, que también es ilegítima", agregó sobre la cercanía de Estados Unidos con Delcy Rodríguez.

Cabe recordar que Trump tomó la decisión de intervenir en Venezuela el pasado 3 de enero, un año después de asumir en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

La intervención de las fuerzas estadounidenses en Venezuela derivó en la captura de Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta a la justicia en Nueva York.

Tras la salida de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez asumió como la cabeza del régimen venezolano y, según el mismo Donald Trump, ha cooperado con los intereses estadounidenses.