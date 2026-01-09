NTN24
Juicio de Maduro

Controversia en el caso judicial de Nicolás Maduro: extraña figura aparece en su defensa y su abogado lo excluye

enero 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Maduro tiene programada la próxima audiencia judicial en una corte federal de Nueva York el próximo 17 de marzo.

El abogado Barry Pollack, representante legal de Nicolás Maduro en Estados Unidos, logró que un juez excluyera al exfiscal Bruce Fein del equipo de defensa, tras presentar una moción que afirmó que Fein no fue contratado ni autorizado por Maduro.

Según los documentos de la corte, Pollack subrayó que "ni él ni nadie actuando en nombre de Maduro" había autorizado a Fein a comparecer como abogado.

Pollack habló el jueves directamente con el acusado, su cliente Nicolás Maduro, y confirmó que Fein actuó sin su consentimiento.

"El 8 de enero de 2016 pude mantener una conversación legal con el señor Maduro. Confirmé con el señor Maduro que no conoce al señor Fein y que no se ha comunicado con él y mucho menos lo ha contratado ni le ha autorizado a comparecer o presentarse de cualquier otra forma. Como representante del señor Maduro. El señor Maduro me autorizó a presentar una moción para eliminar la comparecencia del señor Fein", dice parte de la moción.

Pese a eso, la Corte aprobó inicialmente la entrada de Fein como parte de la defensa de Maduro.

El abogado penalista Rick Yabor advirtió en conversación con NTN24 que Fein podría enfrentar consecuencias disciplinarias ante el Colegio de Abogados, incluyendo la suspensión de su licencia, si se confirma que actuó sin autorización del acusado ni de su familia para intervenir en este proceso federal.

"Lo interesante es que otro abogado ahora entró y entregó una moción diciendo que no se sabe quién es este otro señor. Hay muchas maneras, muchas cosas que pueden haber pasado para crear esta situación. Muchas veces los clientes deciden a un abogado, entonces cambian la mente y eso es posible que pueda haber pasado", dijo Yabor.

"Si el señor entró sin haber consultado con el cliente puede que tenga problemas con el Colegio de Abogados. Va a tener que explicar por qué entró y si no tiene una buena explicación o excusa, puede tener problemas: una multa suspendiéndole la licencia", agregó.

Fein, cabe resaltar, es exfuncionario de la conocida era Reagan y también está vinculado a círculos conservadores republicanos.

A Pollack, por su parte, se le conoce por haber sido la defensa de Julian Assange tras aquellos cargos de espionaje por WikiLeaks.

Pollack ya pidió formalmente eliminar a Fein del expediente y, hasta el momento, el juez federal Alvin Hellerstein no ha tomado una decisión al respecto.

Maduro, entretanto, tiene programada la próxima audiencia judicial en una corte federal de Nueva York el próximo 17 de marzo.

