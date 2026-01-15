Termina el encuentro entre el presidente Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca

La líder democrática venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió personalmente por primera vez con el presidente Donald Trump este jueves, días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro.

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en octubre por su lucha contra la dictadura venezolana. El día que recibió el premio fue la última vez que habló con Trump, según declaró al programa "Hannity" de Fox News a principios de este mes.

El pasado mes de diciembre, Machado salió de Venezuela, donde se había refugiado, para viajar a Noruega a recoger el premio. Declaró a Hannity que planeaba regresar a su país lo antes posible.

Machado, de 58 años, se ocultó tras las elecciones de 2024, cuando el régimen de Nicolás Maduro proclamó su reelección de forma fraudulenta.

Maduro se encuentra ahora en prisión en la ciudad de Nueva York, enfrentando cargos de narcotráfico después de que Estados Unidos lo capturara en un operativo militar el 3 de enero en Caracas.

Delcy Rodríguez se juramentó el 5 de enero como presidenta encargada del régimen y gobierna Venezuela bajo la supervisión de Estados Unidos.

De hecho, este miércoles 14 de enero, el presidente Trump informó que sostuvo una "larga conversación" con Rodríguez, a quien describió como "fantástica" y dijo que su administración se está llevando muy bien con Caracas.

"Acabamos de tener una gran conversación hoy, y ella es una persona fantástica. Quiero decir, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está lidiando con eso, yo me ocupé de ello esta mañana. Tuvimos una llamada, una llamada larga. Hablamos de muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela", expresó Trump.

En contraste, tras la captura de Maduro, Trump descartó la idea de trabajar con Machado, diciendo que "ella no tiene el apoyo dentro o el respeto dentro del país", por lo que la reunión de este jueves puede ser de vital importante para la Nobel de Paz.

Trump dijo días atrás a Fox News que Venezuela tardará tiempo en llegar a un punto en el que pueda celebrar elecciones. "Tenemos que reconstruir el país. No podrían celebrar elecciones", dijo. "Ni siquiera sabrían cómo celebrar unas elecciones ahora mismo".

La agenda de la líder venezolana continuará por la tarde a las 3:00 p.m. con reuniones en el Capitolio, donde se encontrará primero con senadores y posteriormente con congresistas del poder legislativo estadounidense.