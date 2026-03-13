Comando Central de EE. UU. muestra cómo un avión de la Fuerza Aérea reabastece de combustible a un caza de la Marina en el cielo durante la Operación Furia Épica

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) mostró mediante sus redes sociales cómo un avión de la Fuerza Aérea reabastece de combustible a un caza de la Marina sobre Medio Oriente, en el cielo, durante la Operación Furia Épica, lanzada a finales de febrero contra el régimen de Irán.

Mediante una publicación en la plataforma X, el CENTCOM precisó que se trató de un KC-135 Stratotanker que reabasteció del carburante a un F/A-18F Super Hornet en pleno vuelo.

La publicación estuvo acompañada de una serie de fotografías del momento en el que se ve al caza de la Marina en los cielos de Medio Oriente recibiendo el combustible a través de lo que parece ser una manguera desde la otra aeronave.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos lanzó la Operación Furia épica apoyada por Israel contra el régimen israelí. Los ataques iniciales terminaron con la vida del jefe del régimen, el ayatolá Alí Jameneí, lo que agravó la situación en el Golfo.

El gobierno del presidente Donald Trump insiste en que Estados Unidos atacó a objetivos del régimen iraní para frenar "amenazas directas" provenientes de la república islámica, como su programa nuclear y sus misiles.

Con la muerte de Jameneí, Trump exige ahora una "rendición incondicional".