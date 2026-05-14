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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Canción de Shakira

Shakira anunció que donará todo lo recaudado de la canción oficial del Mundial 2026 'Dai Dai' para la educación de niños necesitados

mayo 14, 2026
Por: Luis Cifuentes
Shakira, cantante colombiana - Foto: EFE
Shakira, cantante colombiana - Foto: EFE
La artista lanzó el tema, que mezcla ritmos latinos y el afrobeat con el pop, junto al artista nigeriano Burna Boy.

La cantante colombiana Shakira anunció en las últimas horas que donará todo lo recaudado con la canción oficial del mundial para la educación de niños necesitados de todo el mundo.

La cantante barranquillera hizo el anuncio junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el marco del lanzamiento de la canción oficial del Mundial 2026 llamada ‘Dai Dai’.

Esta canción busca recordarles a los niños que los sueños sí se pueden alcanzar”, dijo Shakira ante los medios.

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“Desde que tenía 18 años pasé mi vida haciendo dos cosas: escribiendo canciones y construyendo escuelas”, destacó.

La artista explicó que los ingresos de la canción irán para el programa en conjunto con el Global Citizen y el Fondo de Educación de la FIFA.

“Finalmente, durante esta Copa del Mundo esos dos caminos se unen y estoy muy emocionada. Compuse la canción ‘Dai Dai’ específicamente para esta Copa del Mundo, pero también para tantos niños del mundo que no tienen voz y que están esperando una oportunidad, niños que no tienen acceso a una educación de calidad y niños que se están quedando atrás”, indicó la cantante barranquillera.

“Así que estamos planeando llegar y estamos listos para llegar a tantos de esos niños a través del Global Citizen y el Fondo de Educación de la FIFA”, agregó.

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Shakira no ocultó su emoción y mencionó que “estamos listos para reunir toda la ayuda que podamos para dar a todos esos niños”.

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