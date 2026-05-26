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Martes, 26 de mayo de 2026
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Brasil

Flávio Bolsonaro visitó la Casa Blanca y pidió a Trump que declare terroristas a bandas criminales brasileñas

mayo 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El senador y candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro. (EFE)
El senador y candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro. (EFE)
El hijo del encarcelado expresidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró que el encuentro fue a petición de la propia Casa Blanca.

El candidato presidencial conservador brasileño e hijo de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, afirmó este martes que pidió al presidente Donald Trump que declare como terroristas a los dos principales grupos del crimen organizado en su país, en una inusual visita a la Casa Blanca en plena precampaña electoral.

El hijo del encarcelado expresidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró que el encuentro fue a petición de la propia Casa Blanca.

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"Fui exactamente a pedirle que declare al CV y al PCC como organizaciones terroristas. Porque eso es lo que son", declaró el senador en una rueda de prensa en Washington tras el encuentro.

El Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) son dos facciones que surgieron en cárceles brasileñas, y el gobierno Trump estudia designarlas como "narcoterroristas", como ya ha hecho con los principales cárteles mexicanos y colombianos.

El gobierno de izquierdas de Luiz Inácio Lula da Silva, que compite de forma reñida con Bolsonaro en las encuestas, ha mostrado su enérgica oposición a esa designación por las implicaciones jurídicas y de soberanía que significa aplicar un marco de terrorismo a grupos criminales.

Ello puede tener serias consecuencias militares, como un posible golpe a los intereses de esas organizaciones dentro o fuera de Brasil.

Lula fue recibido hace 20 días por Trump en la Casa Blanca, y le reiteró esa demanda.

"Lula va de rodillas, arrastrándose, a implorar al presidente estadounidense Trump", aseguró Bolsonaro. "Yo hago lo contrario", añadió.

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Bolsonaro aseguró además que, si vence en las presidenciales, Brasil pasará a integrar la alianza de seguridad Escudo de las Américas que lanzó Trump junto a 17 países de América Latina y el Caribe en marzo, durante una cumbre en Florida.

"Ese es el lugar de Brasil: como protagonista en la seguridad de las Américas, hombro a hombro con naciones libres y soberanas", clamó el político.

Flávio Bolsonaro fue acompañado por su hermano Eduardo, conocido en círculos del trumpismo en Estados Unidos.

La visita a la Casa Blanca se produce en plena tempestad política en Brasil por los contactos que Flávio Bolsonaro ha mantenido con un banquero preso por supuesto fraude.

"No tengo absolutamente nada que esconder", aseguró el político conservador.

Trump se mostró muy interesado por la campaña electoral, pero "no hubo ninguna declaración de apoyo, como tampoco debería haberla habido ni yo jamás pediría algo así", enfatizó Bolsonaro.

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