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Sábado, 30 de mayo de 2026
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Edmundo González

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, reafirma la necesidad de elecciones tras la publicación del Manifiesto de Panamá

mayo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
“Mi compromiso y vocación se mantienen firmes para concertar ese espíritu de cambio”, mencionó González.

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, reafirmó el mandato que los venezolanos le otorgaron en las últimas elecciones, las cuales fueron usurpadas por Nicolás Maduro, y respaldó el llamado a una nueva elección presidencial con condiciones no negociables establecidas en el denominado Manifiesto de Panamá encabezado por la líder de la democracia María Corina Machado.

"Mi compromiso y vocación se mantienen firmes para concertar ese espíritu de cambio y que Venezuela avance en un proceso verdaderamente democrático y libre", declaró González.

El presidente legítimo ratificó que es el último presidente electo de Venezuela y afirmó que es su responsabilidad resguardar el mandato ciudadano para trazar un camino hacia la transición democrática en el país luego de la caída del dictador Maduro, quien se encuentra bajo la justicia de Estados Unidos.

"A la fecha soy el último presidente electo de Venezuela. El 28 de julio de 2024 logramos demostrar que Venezuela quiere un cambio político. Los venezolanos eligieron ese día la democracia, la institucionalidad, la libertad y un futuro con dignidad", señaló.

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Por su parte, la expectativa en Venezuela crece tras la publicación del Manifiesto de Panamá, un documento que plantea una ruta hacia la transición democrática que reclama el país tras varias décadas de sufrimiento a causa del chavismo.

Muchos venezolanos ven con optimismo que María Corina Machado lidere este proceso, aunque también surgen dudas sobre las implicaciones de negociar con un régimen que en el pasado ha utilizado el diálogo para ganar tiempo.

Analistas políticos consultados señalan que el gran desafío será alcanzar una convivencia democrática genuina.

"En toda transición hay incomodidades. La transición se va a hacer con los actores políticos que existen y no los que quisiéramos que existieran", explicaron expertos, destacando que Machado deberá sentarse no solo con sectores opositores diversos, sino potencialmente con representantes del régimen que está siendo vigilado por Estados Unidos.

El Manifiesto de Panamá establece condiciones no negociables para una transición ordenada: la liberación de todos los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados, el restablecimiento de las libertades públicas y el desmantelamiento de las estructuras represivas.

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Las negociaciones serán lideradas por María Corina Machado, en articulación con la Plataforma Unitaria Democrática y con el acompañamiento de Estados Unidos.

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