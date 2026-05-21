Conmebol confirma drástica sanción contra equipo colombiano tras desmanes en Copa Libertadores que terminaron con la suspensión del encuentro

La Conmebol tomó una drástica decisión con respecto a los desmanes en un estadio de Colombia durante un encuentro de Copa Libertadores

El máximo ente del fútbol sudamericano otorgó este jueves los tres puntos a Flamengo de Brasil en el partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Independiente Medellín, que fue cancelado hace dos semanas debido a incidentes de hinchas del cuadro colombiano en las tribunas.

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Con la decisión, el club más popular de Brasil, ya clasificado a octavos de final, se hace inalcanzable en la punta del Grupo A con 13 puntos. El DIM, en tanto, es segundo con siete, a falta de un partido para el final de la ronda.

La unidad disciplinaria de la Conmebol dio un marcador 3-0 a favor del Fla en el juego que se disputaba en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, el 7 de mayo, y que fue cancelado recién iniciada la contienda.

Con este resultado de escritorio, el equipo colombiano tendrá que jugarse la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores ante Estudiantes de la Plata, un duelo directo por seguir con vida en el torneo continental.

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El DIM obtuvo un importante triunfo de visitante ante Cusco en la jornada quinta de la fase de grupos este miércoles. Se impuso por 3 a 2 al club peruano, resultado que le permite seguir con esperanzas de acceder a la siguiente ronda.