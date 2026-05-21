¿Hay garantías para elecciones en Colombia? denuncian riesgo en 386 municipios por amenazas y hostigamientos

En el programa El Informativo de NTN24, Enrique Gómez, director del movimiento de Salvación Nacional y jefe de debate del candidato Abelardo de la Espriella, expresó su preocupación sobre la situación electoral en Colombia, asegurando que al menos 386 municipios presentan riesgos de cara a los comicios.

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“Efectivamente en muchos municipios hemos venido recibiendo ese tipo de hostigamientos. Hoy se recibieron amenazas en distintos municipios, boletas de citación”, explicó.

El dirigente político señaló que estas denuncias coinciden con los reportes de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre un panorama aún más amplio de riesgo en el país.

Resaltó que “el recuento de la Defensoría del Pueblo de tener cerca de 500 municipios con alto riesgo está confirmado con los resultados de las elecciones del 8 de marzo en muchísimos municipios, como el Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá”.

Además, advirtió que “ya habíamos denunciado la imposibilidad de lanzar candidatos por lo menos en 200 municipios, hacerle la labor proselitista para el Congreso de la República y esta tendencia no hace sino agravarse”.

Finalmente, estas declaraciones se dan en medio de crecientes preocupaciones por las garantías democráticas en distintas zonas del país, especialmente en regiones con presencia de grupos armados ilegales y antecedentes de violencia electoral.