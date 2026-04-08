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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

“Cómo debe estar un pueblo de desesperado para celebrar las bombas”: activista sobre la situación en Irán

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La experta habló al respecto del conflicto que se está llevando a cabo en Irán y los acuerdos que se han logrado para tratar de llegar al cese al fuego.

Nilufar Saberi, activista iraní por los derechos humanos, ​centrada en la situación de las mujeres bajo el régimen teocrático de Irán, habló en La Tarde de NTN24 acerca del conflicto que se desarrolla en el país del Medio Oriente y los avances que este ha tenido como el más reciente cese al fuego por unos días por parte de Estados Unidos con la condición de que se abra el estrecho de Ormuz.

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La experta dio su punto de vista acerca de si existe alguna salida posible del régimen que no sea con una intervención militar: “Cómo debe estar un pueblo de desesperado que está celebrando las bombas que podría matar a cualquiera de nosotros, pero que se sabe que los objetivos principales son nuestros verdugos. El día que se eliminó al líder supremo de la teocracia, Alí Jameneí, los iraníes en todo el mundo los celebramos porque esto es una reacción natural, pero por desgracia, no se ha visto el efecto que esperábamos que era el debilitamiento del régimen y la posibilidad de que sean derrocados”.

Además, se refirió al régimen iraní, del cual dijo que no les importa la vida del pueblo: “La vida humana bajo la teocracia islamista en Irán no vale absolutamente nada, nos pegan un tiro en plena calle y ni siquiera los familiares pueden ir a indagar el por qué o si no los meten presos”.

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