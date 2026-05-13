Reporte señala que comercio entre Estados Unidos y Venezuela creció después de la captura de Nicolás Maduro

Un reporte divulgado el martes 12 de mayo por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham) indicó que el intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela aumentó 22,7 % en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo del año anterior.

Dicho aumento se dio principalmente gracias a las exportaciones venezolanas de crudo tras la reanudación de relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países, luego de la captura de Nicolás Maduro.

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Cabe mencionar que el dictador chavista cayó en enero en una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump, en momentos en los que la presión aumentaba por cuenta de un despliegue antidrogas en el Caribe.

Tras su arresto, la entonces vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, asumió las riendas de forma interina y desde entonces abrió los sectores petrolero y minero al capital privado, bajo una fuerte presión de Estados Unidos.

La situación llevó a Washington a flexibilizar una serie de sanciones a la industria petrolera venezolana y otorgó licencias a empresas extranjeras para operar en el país.

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Según Venamcham, el volumen del comercio en ambos sentidos cerró el primer trimestre en 3.293 millones de dólares, versus los 2.682 millones de dólares del mismo período de 2025.

"El crecimiento del intercambio refleja una recuperación parcial del flujo comercial bilateral, impulsada principalmente por el componente energético, en un contexto de flexibilización regulatoria selectiva y reactivación de canales comerciales formales", puntualizó la entidad.

Dichos datos, que tienen como base la United States International Trade Commission de Estados Unidos, señalan que las exportaciones venezolanas hacia el país totalizaron 1.875 millones de dólares, de las 96,53% corresponden a ventas de crudo.

Cabe subrayar que compañías petroleras de Estados Unidos como Chevron ya operan en el país y otras nueve han firmado acuerdos con Venezuela en los últimos meses.

Respecto a las exportaciones no petroleras de Venezuela, el café se encuentra en la segunda posición.

Por su parte, el gigante norteamericano envía a Venezuela cereales, equipos eléctricos y alimentos preparados para animales.