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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Benjamín Netanyahu

"Irán entra en esta tregua maltrecho, más débil que nunca": Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: EFE
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: EFE
A pesar de la tregua alcanzada entre Estados Unidos e Irán, el primer ministro de Israel aseveró que su país tiene "objetivos que cumplir".

Este miércoles, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel sigue preparado para enfrentarse a Irán si fuera necesario, a pesar de la tregua anunciada por el presidente Donald Trump.

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"Permítanme ser claro: aún tenemos objetivos que cumplir, y los lograremos, ya sea mediante un acuerdo o reanudando los combates", afirmó Netanyahu en una declaración televisada.

"Estamos preparados para volver al combate en cualquier momento que sea necesario. Mantenemos la guardia alta. Este no es el final de la campaña, sino un paso más en el camino hacia el logro de todos nuestros objetivos", acotó.

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A su vez, Netanyahu hizo énfasis en el presente del régimen de la república islámica. “Irán entra en esta tregua maltrecho, más débil que nunca”, recalcó.

Netanyahu también respondió a los líderes de la oposición que lo criticaron por aceptar la tregua antes de que Israel lograra sus objetivos en la guerra.

“Como saben, anoche entró en vigor un alto el fuego temporal de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, en plena coordinación con Israel”, declaró Netanyahu en un comunicado televisado. “No, no nos sorprendió en el último momento”, aseveró.

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Un día antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de un ataque destructivo, que tenía proyectado para este martes, por un periodo de dos semanas.

Esto bajo la condición de que el régimen de la República Islámica pare con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

 

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