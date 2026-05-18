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Lunes, 18 de mayo de 2026
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Víctor Hugo Quero

Carmen Navas será sepultada junto a su hijo Víctor Quero, el preso político que murió bajo custodia del régimen venezolano

mayo 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
La mujer de 81 años falleció 10 días después de conocerse la muerte de su hijo mientras se encontraba bajo custodia del régimen.

Los restos de Carmen Navas fueron velados en las instalaciones de la funeraria Vallés, en Caracas, y será para sepultada este martes junto a su hijo, Víctor Hugo Quero Navas.

La muerte esta madre venezolana ocurrió diez días después de conocerse la muerte de su hijo mientras se encontraba bajo custodia del régimen. Sociedad civil, defensores de derechos humanos y activistas se han acercado para acompañar a familiares y amigos.

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Decenas de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela se concentraron este lunes para rendirle tributo y exigir justicia por la muerte de su hijo, sin embargo, fueron reprimidos por la policía venezolana.

Carmen Navas, de 81 años, buscó exhaustivamente a su hijo por más de un año, desde su arresto en enero de 2025, sin obtener respuestas del régimen venezolano. Oenegés calificaron la detención como una "desaparición forzada".

El Ministerio de Servicios Penitenciarios finalmente informó el 7 de mayo mediante un comunicado que el deceso de Quero se produjo el 24 de julio. Otros 19 presos políticos han fallecido en Venezuela bajo custodia del Régimen desde 2014.

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Navas visitó la tumba en la que habían enterrado a su hijo nueve meses atrás y exigió exhumar los restos para confirmar su identidad. Tras hacerlo, realizó un emotivo y discreto sepelio en un cementerio al este de Caracas.

"Dios me dé la fortaleza", susurró Navas entre sollozos en una eucaristía llevada a cabo el viernes para despedir a Quero. Fue su última aparición pública.

Los allegados de Navas advertían que postergó sus diversos problemas de salud para enfocarse en hallar a Quero.

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