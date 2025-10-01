NTN24
Migrantes venezolanos en Colombia

¿Cómo ha sido la respuesta de Colombia a la migración venezolana?

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Txomin Las Heras Leizaola, investigador adscrito del observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario, habló sobre la respuesta de Colombia ante la diáspora venezolana.

La crisis migratoria venezolana ha alcanzado proporciones sin precedentes, convirtiéndose en un fenómeno que afecta a toda la región latinoamericana, impactando principalmente a Colombia.

Para hablar sobre este tema, Txomin Las Heras Leizaola, investigador adscrito del observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario de Colombia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que: “en Venezuela persiste las condiciones de una emergencia humanitaria compleja, si bien ha habido algunas mejoras la caída de la economía venezolana y todos los factores sociales fueron tan grandes que una pequeña recuperación no hace una gran diferencia”.

Y que “la repuesta del Estado colombiano y de la sociedad colombiana al fenómeno migratorio venezolano creo que ha sido singular y una respuesta en términos generales positiva”.

“Colombia ha sido el principal receptor, el país que más venezolanos ha recibido con gran diferencia”, añadió.

Y considera que “Colombia ha recibido y ha regularizado a muchas personas, y ha empezado una política de integración que también lo diferencia de otros países de la región”.

“Colombia no era una sociedad acostumbrada a recibir migrantes y el hecho de recibir una cantidad tan importante de venezolanos implica que hay unas influencias culturales”, afirmó.

“Es importante que el Estado colombiano mantenga sus políticas migratorias”, puntualizó.

