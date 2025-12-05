NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: AFP
James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: AFP
Mundial 2026

Este es el historial de los rivales de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026

diciembre 5, 2025
Por: Natalya Baquero González
La ‘Tricolor’ comenzará su camino mundialista ante su similar de Uzbekistán el próximo 17 de junio de 2026.

Este viernes en Washington, Estados Unidos, se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Mundo de 2026 en medio de una ceremonia en la cual 42 de las 48 selecciones participantes conocieron a sus rivales de la fase de grupos del certamen mundialista que dará inicio el 11 de junio del próximo año.

Una instancia en la que la selección Colombia compartirá el Grupo K junto con Portugal, cabeza de serie, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Congo/Jamaica/Nueva Caledonia.

Dentro de este grupo, el combinado ‘luso’ es el equipo que cuenta con más actuaciones en una Copa del Mundo, en la que participará por novena ocasión, seguido de la ‘Tricolor', que por séptima oportunidad hará presencia en el torneo más importante del fútbol mundial.

En cuanto a Uzbekistán, será uno de los equipos debutantes del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Este ha sido el historial de los rivales de la selección Colombia en el Mundial 2026

  • Portugal

El conjunto ‘luso’ participó por primera vez en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, cuando hizo su mejor actuación en su historia en un certamen mundialista al quedar en tercer lugar.

o

De ahí en adelante, ha ocupado el cuarto lugar en una ocasión, ha clasificado a cuartos en una oportunidad, ha avanzado a octavos en dos ocasiones y en tres oportunidades no ha logrado superar la fase de grupos.

  • Mundial de Inglaterra 1966 – Tercer lugar.
  • Mundial de México 1986 – Fase de grupos.
  • Mundial de Corea del Sur y Japón 2002 – Fase de grupos.
  • Mundial de Alemania 2006 – Cuarto lugar.
  • Mundial de Sudáfrica 2010 – Octavos de final.
  • Mundial de Brasil 2014 – Fase de grupos.
  • Mundial de Rusia 2018 – Octavos de final.
  • Mundial de Qatar 2022 – Cuartos de final.

La selección de Portugal, que participará por séptima vez consecutiva en una Copa del Mundo, comenzará su camino mundialista ante el ganador del repechaje entre Congo/Jamaica/Nueva Caledonia.

  • Uzbekistán

Es una selección asiática que se constituyó en el año 1992 luego de la disolución de la Unión Soviética. A partir de aquel momento ha hecho parte de las eliminatorias mundialistas por la Confederación Asiática de Fútbol.

o

El Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 será la primera participación de Uzbekistán en el certamen más importante de la FIFA.

  • Congo, Jamaica o Nueva Caledonia

De clasificar la República del Congo, también será la primera vez que asista a una Copa del Mundo.

Por su parte, de llegar Jamaica a superar el repechaje, participaría en su segundo mundial, después de 27 años de ausencia. Su única clasificación se dio en Francia 1998.

Si Nueva Celedonia se queda con el cupo que otorga la repesca del mes de marzo al Mundial, también tendría su primera participación en el certamen mundialista más importante del mundo.

  • Colombia

Entre tanto, la ‘Tricolor', que participará por séptima ocasión en un Mundial, tuvo su campaña más exitosa del campeonato del Mundo de Brasil 2014, donde alcanzó los cuartos de final de la competencia.

En dos ocasiones ha alcanzado la instancia de octavos de final y en tres de sus seis participaciones anteriores no ha logrado superar la fase de grupos.

  • Mundial Chile 1962 – Fase de grupos.
  • Mundial Italia 1990 – Octavos de final.
  • Mundial Estados Unidos 1994 – Fase de grupos.
  • Mundial Francia 1998 – Fase de grupos.
  • Mundial Brasil 2014 – Cuartos de final.
  • Mundial Rusia 2018 – Octavos de final.

La selección Colombia comenzará su camino en la Copa Mundial de Canadá, México y Estados Unidos ante Uzbekistán el 17 de junio del 2026.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Copa del Mundo

Selección Colombia

Selección de Portugal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Madre de presos políticos en Venezuela narró cómo el régimen le hizo una videollamada para mostrarle la tortura sufrida por uno de sus hijos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Luis Enrique | Foto: EFE
Luis Enrique

La inusual herramienta que implementó Luis Enrique en los entrenamientos del PSG tras la derrota contra el Mónaco

Messi y Laporta tras ganar el Joan Gamper 200910 en el Camp Nou – Foto EFE
Lionel Messi

Presidente del Barcelona se pronuncia sobre deseo de Messi de regresar: ¿le dio copia de las llaves para que vuelva cuando quiera?

Selección eliminada del mundial 2026 / FOTO: EFE
Mundial 2026

“¡Por qué jugamos sin cerebro, por qué tanta incompetencia!” Comentarista explotó contra su selección tras quedar eliminada del mundial 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania | Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

Luis Enrique | Foto: EFE
Luis Enrique

La inusual herramienta que implementó Luis Enrique en los entrenamientos del PSG tras la derrota contra el Mónaco

José Antonio Kast/ Evelyn Matthei/ Johannes Kaiser - Fotos EFE
Elecciones en Chile

¿Por qué está dividida la derecha en Chile de cara a las elecciones presidenciales de este domingo?

María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Hermana de Miguel Uribe Turbay pide orar por la salud de su padre quien se encuentra hospitalizado: "A ti te debo todo"

Messi y Laporta tras ganar el Joan Gamper 200910 en el Camp Nou – Foto EFE
Lionel Messi

Presidente del Barcelona se pronuncia sobre deseo de Messi de regresar: ¿le dio copia de las llaves para que vuelva cuando quiera?

Petro propone nuevas elecciones en Venezuela - Foto: EFE
Gustavo Petro

El presidente Petro propuso la convocatoria de elecciones en Venezuela en medio de despliegue de EE. UU. en el Caribe

Selección eliminada del mundial 2026 / FOTO: EFE
Mundial 2026

“¡Por qué jugamos sin cerebro, por qué tanta incompetencia!” Comentarista explotó contra su selección tras quedar eliminada del mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre