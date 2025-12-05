Este es el historial de los rivales de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026

Este viernes en Washington, Estados Unidos, se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Mundo de 2026 en medio de una ceremonia en la cual 42 de las 48 selecciones participantes conocieron a sus rivales de la fase de grupos del certamen mundialista que dará inicio el 11 de junio del próximo año.

Una instancia en la que la selección Colombia compartirá el Grupo K junto con Portugal, cabeza de serie, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Congo/Jamaica/Nueva Caledonia.

Dentro de este grupo, el combinado ‘luso’ es el equipo que cuenta con más actuaciones en una Copa del Mundo, en la que participará por novena ocasión, seguido de la ‘Tricolor', que por séptima oportunidad hará presencia en el torneo más importante del fútbol mundial.

En cuanto a Uzbekistán, será uno de los equipos debutantes del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Este ha sido el historial de los rivales de la selección Colombia en el Mundial 2026

Portugal

El conjunto ‘luso’ participó por primera vez en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, cuando hizo su mejor actuación en su historia en un certamen mundialista al quedar en tercer lugar.

De ahí en adelante, ha ocupado el cuarto lugar en una ocasión, ha clasificado a cuartos en una oportunidad, ha avanzado a octavos en dos ocasiones y en tres oportunidades no ha logrado superar la fase de grupos.

Mundial de Inglaterra 1966 – Tercer lugar.

Mundial de México 1986 – Fase de grupos.

Mundial de Corea del Sur y Japón 2002 – Fase de grupos.

Mundial de Alemania 2006 – Cuarto lugar.

Mundial de Sudáfrica 2010 – Octavos de final.

Mundial de Brasil 2014 – Fase de grupos.

Mundial de Rusia 2018 – Octavos de final.

Mundial de Qatar 2022 – Cuartos de final.

La selección de Portugal, que participará por séptima vez consecutiva en una Copa del Mundo, comenzará su camino mundialista ante el ganador del repechaje entre Congo/Jamaica/Nueva Caledonia.

Uzbekistán

Es una selección asiática que se constituyó en el año 1992 luego de la disolución de la Unión Soviética. A partir de aquel momento ha hecho parte de las eliminatorias mundialistas por la Confederación Asiática de Fútbol.

El Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 será la primera participación de Uzbekistán en el certamen más importante de la FIFA.

Congo, Jamaica o Nueva Caledonia

De clasificar la República del Congo, también será la primera vez que asista a una Copa del Mundo.

Por su parte, de llegar Jamaica a superar el repechaje, participaría en su segundo mundial, después de 27 años de ausencia. Su única clasificación se dio en Francia 1998.

Si Nueva Celedonia se queda con el cupo que otorga la repesca del mes de marzo al Mundial, también tendría su primera participación en el certamen mundialista más importante del mundo.

Colombia

Entre tanto, la ‘Tricolor', que participará por séptima ocasión en un Mundial, tuvo su campaña más exitosa del campeonato del Mundo de Brasil 2014, donde alcanzó los cuartos de final de la competencia.

En dos ocasiones ha alcanzado la instancia de octavos de final y en tres de sus seis participaciones anteriores no ha logrado superar la fase de grupos.

Mundial Chile 1962 – Fase de grupos.

Mundial Italia 1990 – Octavos de final.

Mundial Estados Unidos 1994 – Fase de grupos.

Mundial Francia 1998 – Fase de grupos.

Mundial Brasil 2014 – Cuartos de final.

Mundial Rusia 2018 – Octavos de final.

La selección Colombia comenzará su camino en la Copa Mundial de Canadá, México y Estados Unidos ante Uzbekistán el 17 de junio del 2026.