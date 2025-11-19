“Hay que mostrar un frente unido en el hemisferio y en todo el mundo”: nuevo embajador de EE.UU. ante la OEA sobre la lucha por la democracia en la región

Este miércoles, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sostuvo una sesión clave sobre la lucha contra la delincuencia transnacional.

Los embajadores de la región analizaron nuevas estrategias justo cuando Estados Unidos intensifica sus acciones contra los carteles de la droga, entre el Cartel de los Soles vinculado al régimen de Maduro.

Sin embargo, reunión cobra especial relevancia porque marca la primera participación del nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Rizzuto Jr.

De hecho, Rizzuto concedió su primera entrevista como embajador de Estados Unidos ante la OEA a NTN24.

En conversación con el Canal de las Américas, el embajador estadounidense reafirmó el compromiso de la unión americana con la defensa de la democracia en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Leandro Rizzuto hizo énfasis en que su apoyo es para todos los pueblos del mundo, pero “ciertamente reconozco el desafío que enfrentan los pueblos de estos países”.

“Así que, de cualquier manera que podamos ayudar, como Estados Unidos, tanto con estos países como en todo el mundo, lo haremos. Esa es una convicción que comparte nuestro presidente y que comparte el secretario de Estado”, añadió.

“Estar juntos aquí, en la OEA, la Organización de los Estados Americanos, es tremendamente importante para compartir esa perspectiva y hacerle saber al mundo que todos los miembros de este hemisferio en realidad comparten ese mismo sentimiento”, puntualizó.

Además, el embajador de Estados Unidos ante la OEA se refirió sobre la posibilidad de que el gobierno estadounidense tenga conversaciones con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Rizzuto expresó que “eso lo dejo al Departamento de Estado y tengo que seguir su liderazgo en ese aspecto, pero ciertamente tendría esperanza de que todas las naciones puedan reunirse”.

Y se abstuvo de responder de manera concreta sobre una futura intervención estadounidense en territorio venezolano.

Pero especificó que en cuanto a la lucha por la democracia en Venezuela considera que lo que se puede hacer es “mostrar un frente unido en el hemisferio y en todo el mundo”.

“Aquí tenemos la Organización de los Estados Americanos, que son las naciones del hemisferio occidental. La historia de este sitio en realidad se remonta a casi 200 años y, hoy, quizás más que nunca, es importante esta relación. La relación se fundó sobre los principios de soberanía, democracia, comercio y respeto por la vida”, aseveró.

Desde el micrófono de NTN24, el embajador habló sobre la profunda crisis que sostiene Estados Unidos con Colombia y si es el presidente colombiano el responsable de dañar esa histórica relación.

El funcionario norteamericano detalló que “sería injusto de mi parte comentar y decir algo al respecto”

“Acabo de llegar. Estos son mis primeros días. Así que mi trabajo número uno primero es, antes que nada, entender los hechos y asegurarme de apoyar a la gente tanto en mi país como en todo el hemisferio”.